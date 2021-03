En AlUla, los arqueólogos descubren las primeras evidencias de un perro domesticado en Arabia

Los investigadores han descubierto huesos del perro en un sitio de entierro, siendo esta una de las primeras tumbas monumentales identificadas en Arabia, más o menos contemporánea en relación a las tumbas ya fechadas situadas más al norte, en el Levante.

Las evidencias muestran que el primer uso de la tumba se produjo sobre el año 4.300 a. C. y recibió entierros durante al menos 600 años, dentro ya de la era Neolítica-Calcolítica, lo que sirve como indicador de que los habitantes pueden haber contado con una memoria compartida de personas, lugares y sobre la conexión existente entre ellos.

"Lo que hemos descubierto va a revolucionar la forma en la que vemos períodos como el Neolítico en Oriente Medio. Al contar con ese tipo de memoria, que la gente puede haber sabido durante cientos de años dónde fueron enterrados sus familiares ancestros, hablamos de un hecho sin precedentes en este período en esta región", afirmó Melissa Kennedy, subdirectora de arqueología aérea para el Reino de Arabia Saudita (AAKSAU) - proyecto AlUla.

"AlUla está en un punto en que vamos a darnos cuenta de la importancia que tenía el desarrollo de la humanidad en Oriente Medio", destacó el director de la AAKSAU, Hugh Thomas.

Estas son las primeras evidencias de un perro domesticado en Arabia con un margen de unos 1.000 años.

Los descubrimientos se han publicado a través del Journal of Field Archaeology.

El equipo del proyecto, que cuenta con miembros saudíes e internacionales, ha centrado sus esfuerzos en dos cementerios a nivel de suelo que datan de los milenios cuarto y quinto a. C. y que están ubicados a 130 kilómetros de distancia, uno de ellos sito en tierras altas volcánicas y el otro en tierras áridas. Estos lugares estaban sobre el suelo, un dato único para ese período de la historia árabe, y se posicionaron así para conseguir una máxima visibilidad.

El equipo de investigación detectó los sitios gracias al uso de imágenes por satélite, y después por medio de fotografía aérea realizada desde un helicóptero. Los trabajos de tierra comenzaron a finales del año 2018.

Ha sido en el sitio de las tierras altas volcánicas donde se encontraron 26 fragmentos de los huesos de un único perro, además de huesos de 11 humanos - seis adultos, un adolescente y cuatro niños.

Los huesos del perro mostraron síntomas de artritis, lo que sugiere que el animal vivió con humanos en su edad media o adulta.

Tras realizar el montaje de los huesos, el equipo determinó que eran de un perro y no de un animal similar, como podría ser un zorro del desierto.

La arqueóloga y zoóloga del equipo, Laura Strolin, demostró que, al analizar un hueso en concreto, se trataba de un perro. Este hueso era de la pata delantera izquierda del animal. El ancho de este hueso era de 21,0 mm, que está en abanico de medidas mostradas por otros perros antiguos de Oriente Medio. En comparación, los lobos de esa época y lugar tenían un ancho de entre 24,7 hasta 26 mm para el mismo tipo de hueso.

Los huesos del perro se dataron en un periodo de los años 4.200 y 4.000 a. C.

El arte rupestre encontrado dentro de la región indica que los habitantes del Neolítico ya usaban perros para llevar a cabo la caza de íbices, asnos salvajes y otros animales.

Los trabajos de campo sirvieron para descubrir artefactos destacados, incluyendo un colgante de nácar en forma de hoja en el sitio de las tierras altas volcánicas, además de una cuenta de cornalina encontrada en el sitio de las tierras baldías áridas.

Los investigadores esperan encontrar más hallazgos en el futuro como resultado de la encuesta enorme realizada desde el aire y también en el suelo, además de las numerosas excavaciones llevadas a cabo en la región de AlUla realizadas por la AAKSAU y otros equipos, que llevan a cabo sus tareas a través de la Royal Commission for AlUla (RCU). El equipo de AAKSAU está dirigido por investigadores de la University of Western Australia de Perth, Australia.

Los investigadores han señalado que AlUla es un área inexplorada en buen parte y ubicada en una zona del mundo que cuenta con un patrimonio arqueológico destacado y de reconocido valor a nivel global.

"Este artículo del trabajo de la RCU en AlUla crea importantes puntos de referencia. Se van a conocer más cosas según se vaya revelando la profundidad y amplitud del patrimonio arqueológico del área", afirmó Rebecca Foote, directora de investigación de arqueología y del patrimonio cultural de la RCU.

Otros de los aspectos de la actividad arqueológica intensa de AlUla se van a mostrar en el programa del Discovery Channel titulado "Architects of Ancient Arabia", que se estrena el 31 de marzo.

Esto refleja el compromiso de la Royal Commission for AlUla de cara a destacar la historia y el patrimonio del condado, aparte de transformar AlUla en el museo viviente más grande del mundo, lo que se muestra al nivel de los objetivos de Saudi Vision 2030.

Acerca de AlUla

Situado a una distancia de 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar que dispone de un patrimonio natural y humano de carácter extraordinario. Con su enorme área, que cubre una extensión de 22.561 km², dispone de un exuberante valle oasis, montañas de arenisca majestuosas y antiguos sitios del patrimonio cultural que se remontan a una antigüedad de hace miles de años.

El sitio más conocido y reconocido de AlUla es Hegra, el primer sitio catalogado como UNESCO World Heritage Site situado en Arabia Saudita. Se trata de una ciudad antigua de 52 hectáreas, Hegra fue la principal ciudad del sur del Reino Nabateo, estando formada por cerca de 100 tumbas bien conservadas que disponen de elaboradas fachadas cortadas en afloramientos de arenisca. La investigación actual indica que Hegra fue el puesto de avanzada romano situado más al sur tras la conquista a los nabateos en el año 106 d. C.

Además de Hegra, AlUla cuenta con una serie de sitios históricos excepcionales y arqueológicos, como por ejemplo: la antigua Dadan, capital de los reinos de Dadan y Lihyan, estando considerada como una las ciudades más desarrolladas del primer milenio a. C. de toda la Península Arábiga; una cifra de más de mil sitios antiguos e inscripciones de arte rupestre; además de estaciones ferroviarias en Hijaz

Acerca de la Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) se estableció por real decreto en julio de 2017 con el fin de preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un objetivo responsable, sostenible y sensible para llevar a cabo el desarrollo urbano y económico, preservando además el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas dedicadas a la arqueología, turismo, cultura, educación y artes, siendo un reflejo del compromiso existente para cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y capacidad para preservar el patrimonio del programa Vision 2030 del Reino de Arabia Saudita.

Otros trabajos de desarrollo de la RCU

En los últimos tres años, la RCU ha llevado a cabo otras tareas de desarrollo con múltiples socios a nivel mundial. Entre ellos están la expansión de la capacidad en el aeropuerto de AlUla en un 300% y la construcción de Maraya, el destacado lugar dedicado a las conferencias y entretenimiento de usos múltiples. El Maraya de 500 asientos, el edificio con espejos más grande del mundo, ha servido para albergar eventos exclusivos de todo el mundo, como la Hegra Conference of Nobel Laureates y el festival cultural Winter at Tantora, que contó con la presencia de artistas como Andrea Bocelli y Lang Lang. Aparte, los proyectos exclusivos de hotelería anunciados anteriormente incluyen el desarrollo de resorts de lujo realizados junto a Accor, Habitas, Aman y Jean Nouvel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473491/Image_1_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473492/Image_2_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473493/Image_3_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473494/Image_4_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473495/Image_5_1.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla for Saudi Arabia