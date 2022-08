En collaboration avec MAMAS Alliance, Hisense continue de soutenir l'éducation locale des enfants en Afrique du Sud

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 2 août, le fabricant d'appareils électroniques de renommée mondiale, Hisense, a fait don d'appareils mobiles à Elkana Childcare, en collaboration avec MAMAS Alliance, un réseau sud-africain d'organismes à but non lucratif d'aide à l'enfance, et à la plateforme d'éducation en ligne PalFish qui a fourni plus de 100 codes de logiciel/application PalFish.

Elkana Childcare est une organisation qui s'attache à transformer la vie des enfants vivant dans des conditions plus rurales, qui ont un impact négatif sur leur développement et leur avenir. Ce don vise à améliorer l'éducation des enfants dans la région, en particulier leurs compétences en lecture, en écriture et en écoute.

Les enfants peuvent charger le logiciel/l'application PalFish sur leur gadget Hisense ou utiliser l'application sur d'autres appareils. PalFish est une plateforme d'apprentissage et une bibliothèque de livres d'images en ligne pour tous les enfants de 2 à 12 ans, les aidant à réinventer leur apprentissage grâce à ses solutions numériques et ses produits d'apprentissage personnalisés. Le logiciel de PalFish et les appareils donnés par Hisense sont des outils utilisés par les éducateurs d'Elkana pour améliorer leurs capacités d'enseignement et d'interaction avec les enfants. Hisense se targue d'aider la communauté là où elle le peut, et ce n'est que le début de la relation entre Hisense et Elkana Childcare.

Hisense a également participé activement à diverses activités de protection sociale en Afrique du Sud, contribuant à l'essor de la communauté locale et s'inscrivant dans une démarche de soutien à long terme. L'entreprise a apporté son soutien aux personnes âgées isolées dans les institutions de retraite locales, fait don de télévisions et de biens de première nécessité au centre d'aide à l'enfance à but non lucratif à Johannesburg, et a contribué à l'hôpital pour enfants de la Croix-Rouge sud-africaine ainsi qu'à d'autres projets, afin d'aider activement à résoudre les problèmes d'éducation et d'emploi dans la région africaine.

