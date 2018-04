En el marco del National Business Inclusion Consortium, la NGLCC y sus socios eligen las "Mejores entre las Mejores" corporaciones de Estados Unidos, edición 2018 en materia de inclusión

"La designación "Mejores entre las Mejores" es un homenaje a las corporaciones por su compromiso para con la variedad en empleados y dueños de empresas de Estados Unidos, lo que incluye a la comunidad LGBT, personas de color, mujeres y personas con discapacidades", dijo Justin Nelson, Cofundador y Presidente de la NGLCC. "Esta designación es muy competitiva y se otorga solamente a las corporaciones a las que vemos constantemente esforzándose por fortalecer y celebrar la diversidad. Estas corporaciones a las que se homenajea son verdaderos líderes en su continuo compromiso global para crear un futuro mejor para todas las comunidades diversas en el mundo de los negocios".

La NGLCC creó el Consorcio Nacional de Inclusión Comercial en 2011, y sus miembros representan un total de más de US$9 billones en fortaleza económica anual junto con importantes aportes del mercado y de las empresas. Solamente las compañías que logran resultados líderes en la industria son elegibles para recibir la prestigiosa designación "Mejores entre las Mejores" del NBIC cuyos miembros incluyen a la Cámara Nacional de Comercio LGBT (National LGBT Chamber of Commerce, NGLCC); U.S. Black Chambers, Inc. (USBC); la Cámara de Comercio Hispana de EE. UU. (U.S. Hispanic Chamber of Commerce, USHCC); la Cámara de Comercio Panasiática Americana de EE. UU. (U.S. Pan Asian American Chamber of Commerce, USPAAC); la Red de Liderazgo Empresarial de EE. UU. (U.S. Business Leadership Network, USBLN), el Consejo Nacional de Empresas de Mujeres (Women's Business Enterprise National Council, WBENC) y WEConnect International.

Las corporaciones Mejores entre las Mejores por la inclusión, del año 2018 son:

Accenture

Aetna

Allstate Insurance Company

American Airlines

Apple

AT&T

Bank of America

Bayer

Bristol- Myers Squibb

Capital One

Chevron

Comcast | NBCUniversal

Corning Incorporated

Cummins Inc

CVS Health

DuPont

EY

First Data

Food Lion

General Motors

GlaxoSmithKline

Health Care Service Corporation

Hilton

IBM Corporation

JPMorgan Chase & Co.

KPMG LLP

Marriott International, Inc

Monsanto Company

Morgan Stanley

Nationwide Mutual

New York Life

Northrop Grumman

Pacific Gas and Electric

Pfizer Inc.

PNC Financial Services Group

Procter & Gamble

SunTrust Bank

T-Mobile

TD Bank

TIAA

Toyota North America

U.S. Bank

United Airlines

UPS

Wells Fargo

El anuncio de los honrados con la designación Mejores entre las Mejores fue hecho en la tercera Gala de Entrega de Premios anual realizada el 18 de abril de 2018. Bank of America, una corporación de las Mejores entre las Mejores, regresó por tercer año consecutivo como patrocinadora presentadora de la noche. La gala de Mejores entre las Mejores incluirá a premiados defensores como el Diputado Joe Kennedy III; Mandy Harvey, un extraordinario cantante y defensor de la causa de los discapacitados, y Adam Rippon, ganador olímpico de patín artístico y defensor de los derechos de la comunidad LGBT. Jonathan Capehart, columnista del Washington Post y colaborador de MSNBC se desempeñó como Maestro de Ceremonias, y George Salazar, estrella de Broadway y de la televisión, cantó el Himno Nacional.

"Demostrar el compromiso con la diversidad no es solo lo que se debe hacer, sino que es lo más inteligente que pueden hacer las grandes y pequeñas empresas", dice Chance Mitchell, Cofundador y CEO de la NGLCC. "El selecto grupo de compañías de Fortune 500 honradas con la designación de Mejores entre las Mejores son innovadoras y pioneras en inclusión y están continuamente elevando los estándares para sí mismas, para sus pares y para sus competidores. Mientras hacemos una pausa para honrar a algunos líderes extraordinarios en la gala de Mejores entre las Mejores, la gran labor de asegurar la oportunidad para todos nosotros es un compromiso de todo el año. Esperamos ansiosos trabajar con todas estas grandes empresas en las próximas décadas para crear una economía más inclusiva para todos".

ACERCA DE LA NGLCC:

La Cámara Nacional de Comercio LGBT (National LGBT Chamber of Commerce) es la voz comercial de la comunidad LGBT y es la mayor organización global dedicada específicamente a expandir las oportunidades económicas y los avances de la comunidad LGBT. La NGLCC es el ente exclusivo de certificación para empresas de propiedad de miembros de la comunidad LGBT. www.nglcc.org

