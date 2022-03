En el mes internacional de la mujer, se anuncia la llegada a estados unidos de 'Frida Kahlo, La Vida De Un Icono', la única muestra oficial capaz de reproducir el universo y vida de la mítica artista mexicana en celebracion a su 115 aniversario.

La biografía inmersiva de Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes de la historia llega en el verano de este año, presentando una combinación única de arte digital, fotografías históricas, proyecciones e instalaciones acompañadas de experiencias de realidad virtual que reproducen los momentos más relevantes de la vida y obra de la artista.

La exhibición recorrerá Estados Unidos, Canadá y posteriormente se trasladará a Latinoamérica, superando los estereotipos que rodean a la artista considerada modelo de inspiración y símbolo de libertad.

MIAMI, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Descubrir y sumergirse en las múltiples facetas de Frida Kahlo, una de las artistas y mujeres más icónicas de todos los tiempos, será una realidad a partir del verano de este año, ya que en el mes internacional de la mujer se anuncia la llegada a Estados Unidos de 'Frida Kahlo, La Vida De Un Icono', la única exhibición inmersiva biográfica de la artista, en la que a través de siete diferentes tran espacios transformacionales incluido VR, el público podrá adentrarse en la vida y obra de la artista mexicana que en pleno siglo XXI sigue estando más vigente que nunca.

La exhibición que actualmente recorre Europa, se presentará durante el verano en diferentes ciudades en Estados Unidos como Nueva York, Washington DC, San Diego, Puerto Rico, Phoenix, Austin, Salt Lake City, Portland, St. Louis, para continuar luego en Canadá, y posteriormente en varios países de Latinoamérica, trascendiendo estereotipos y fronteras, para dar a conocer el legado de la mujer que creó un mito y hoy es considerada modelo de inspiración y símbolo de libertad.

Y es que Frida Kahlo, cuya obra fue eclipsada por el mito del personaje creado tras sobrevivir las adversidades de su vida, padeciendo innumerables secuelas tanto físicas como emocionales, quien aprendiendo a vivir con el aburrimiento, el dolor y el lento pasar de los días representa el ideal autodidacta y surrealista del arte reflejado también en su persona, siendo ella misma su máxima expresión artística para el mundo, trascendiendo fronteras de tiempo, idioma, cultura y espacio.

Una co-creacion de Frida Kahlo Corporation y Layers of Reality - el reconocido centro de artes digitales del Sur de Europa y donde ya en España, ha tenido un éxito sin precedentes, la exhibición inmersiva biográfica se distribuye en siete espacios: Frida Kahlo, donde se destaca Living Fragments, una instalación interactiva que constituye una red neuronal que comprende el rostro humano para crear retratos mediante técnicas de collage generativo. El Instante, instalación video holográfica que recrea el accidente que transformó la vida de Frida Kahlo para siempre. El sueño, muestra en la que la vida y muerte se unen para reflejar el imaginario de Frida desde el sitio donde creó gran parte de su obra, la cama. Simbología infinita, instalación sensorial reactiva. Y La Rosita, lugar escogido por Frida para ejercer como profesora de pintura, finalmente Icono de la moda, espacio que explora los elementos estéticos más representativos de su imagen y finalmente una experiencia VR imperdible.

Co-Producida en Estados Unidos por Frida Kahlo Corporation, Layers of Reality y Primo Entertainment, esta última, compañía con respaldo de éxitos mundiales como 'Beyond Van Gogh' y 'Beyond Monet', la exhibición inmersiva hace honor a la personalidad de una artista irrepetible y avanzada a su tiempo. De ahí la necesidad de presentar esta biografía a través de siete espacios que reflejan su infancia y adolescencia, sus pasiones, la maternidad y los múltiples viajes que la construyeron como artista.

Cabe destacar que la biografía logra una combinación única de artes digitales, proyecciones de gran formato, instalaciones artísticas, y experiencias de realidad virtual. Por otra parte, la experiencia también refleja el mundo pictórico y el particular imaginario que hicieron a Frida Kahlo una artista inimitable, honrándola, al final del recorrido por las siete salas, como ícono de la moda.

Frida Kahlo es un icono de fortaleza, víctima del amor y genio del arte, su laberinto de emociones, pasiones, alegrías y tormentos hacen de Frida Kahlo la mujer única, autentica e irrepetible. Su marca y legado es hoy en día licenciado en exclusiva por Frida Kahlo Corporation.

Para reservar entradas pre-venta para cada ciudad: www.fridakahloexhibits.com

Para más información de "Frida Kahlo, la vida de un mito":

www.fridakahloexhibits.com

FUENTE Primo Entertainment

SOURCE Primo Entertainment