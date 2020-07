En Espagne, la cour d'appel a confirmé l'annulation de l'enquête préliminaire contre Stepan Chernovetskyi

Comme précédemment indiqué, en octobre 2019, un tribunal espagnol de première instance avait clos l'enquête préliminaire ouverte contre Monsieur Chernovetskyi en 2014.

« La cour d'appel de Barcelone a rejeté l'appel du procureur, confirmant la décision du tribunal de première instance, et a classé l'affaire. Cela signifie que les tribunaux ont maintenant confirmé à deux reprises que les investissements de M. Chernovetskyi en Espagne et son activité commerciale dans ce pays sont entièrement légaux », a déclaré le cabinet Martell Abogados, avocat espagnol de Stepan Chernovetskyi.

De sa propre initiative, la défense a fourni les rapports juridiques et d'audit confirmant la légalité des investissements de M. Chernovetskyi en Espagne.

« Pour moi, rétablir la justice était une question de principe. J'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts pour y parvenir, et la décision de la Cour d'appel va me permettre de passer à autre chose. Je suis heureux que nous puissions désormais nous concentrer sur les affaires et le développement plutôt que de nous défendre contre des allégations sans fondement », a déclaré M. Chernovetskyi.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) est l'une des plus importantes sociétés d'investissement d'Europe de l'Est. Fondée en 2013, son potentiel d'investissement s'élève à plus de 100 millions de dollars. Le portefeuille de la société comprend les sociétés informatiques ukrainiennes Softcube et Zakaz.ua. L'équipe de cette dernière a même été intégrée au programme de Techstars, un célèbre accélérateur de startups établi à Boston. En 2015, CIG a investi 1 million de dollars dans la plateforme KIDOZ pour enfants (Israël) et 1 million de dollars dans le service international de réservation de billets d'autobus Busfor. En 2017, CIG a investi dans le service indien de livraison de repas InnerChef, ainsi que dans Kray Technologies, un fabricant de drones commerciaux pour les sociétés agricoles. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://cig.vc/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217466/Stepan_Chernovetskyi_CIG.jpg

SOURCE Chernovetskyi Investment Group (CIG)