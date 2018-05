En Europe, le système de récupération Trevo™ de Stryker devient le premier et unique dispositif indiqué pendant une durée maximale de 24 heures pour le traitement de l'accident ischémique vasculaire cérébral aigu

« L'indication de 24 heures ouvre la fenêtre thérapeutique aux patients dont l'AVC progressait auparavant jusqu'à ce que l'ensemble du tissu cérébral entourant les artères touchées soit mort, les laissant alors lourdement handicapés », explique le Dr Raul Nogueira du Grady Memorial Hospital et de l'université Emory. « Ces patients ont désormais de bien meilleures chances de vivre une vie indépendante, sans incapacité. »

Le système de récupération Trevo de Stryker est le premier et le seul dispositif de thrombectomie à recevoir l'autorisation de la FDA et, maintenant, le marquage CE, pour réduire significativement l'infirmité des patients jusqu'à 24 heures après l'apparition des symptômes. Jusqu'à présent, l'utilisation de dispositifs de thrombectomie mécanique, comme le système de récupération Trevo, était seulement autorisée pendant six heures maximum après l'apparition des symptômes, laissant alors une part importante des patients victimes d'AVC dans l'impossibilité de recevoir un traitement. Cependant, de récentes données obtenues dans le cadre de l'étude clinique randomisée DAWN promue par Stryker indiquent que les patients qui se présentent dans la fenêtre de six à 24 heures, qui remplissent des critères d'imagerie spécifiques et qui sont traités par le système de récupération Trevo ont près de quatre fois plus de chances de retrouver leur indépendance fonctionnelle à 90 jours post-AVC que ceux qui ont reçu une prise en charge médicale seule.1

« L'extension de l'indication de Trevo aux États-Unis et maintenant en Europe marque un tournant dans le traitement de l'AVC pour les patients qui souffrent de cette maladie », poursuit Mark H. Paul, président de la division Neurovascular de Stryker. « Nous étions convaincus que cet avenir était possible ; c'est pourquoi nous avons investi dans l'étude DAWN. En nous engageant à aider les patients victimes d'un accident ischémique, nous réalisons notre mission d'améliorer les soins de santé. »

« C'est un énorme pas en avant, qui augmente le nombre de patients éligibles à la thrombectomie mécanique », précise le Professeur Urs Fischer, du service de neurologie de l'hôpital universitaire de Berne en Suisse. « Une nouvelle option thérapeutique est désormais disponible pour les patients victimes d'AVC, dont on ne sait pas quand les symptômes sont apparus ou qui ont fait un AVC au réveil. Cependant, la thrombectomie mécanique doit toujours être pratiquée dès que possible, car de nombreuses études ont démontré que les patients victimes d'un AVC traités rapidement après l'apparition des symptômes ont un meilleur pronostic que ceux qui sont traités tardivement. »

Le système de récupération Trevo a été utilisé exclusivement dans l'étude DAWN et a été intégré dans l'étude DEFUSE 3. Cela a permis de créer la plus vaste base de données pour un seul dispositif dans les deux études sur l'AVC pris en charge tardivement, ce qui a abouti aux récentes mises à jour des recommandations des associations américaines AHA (American Heart Association) et ASA (American Stroke Association). Compte tenu de la pertinence des données cliniques, l'AHA préconise d'utiliser des extracteurs de stent, comme le système de récupération Trevo, dans le cadre des soins standard des patients victimes d'AVC présentant une obstruction d'une artère de gros calibre.2

« L'autorisation octroyée par la FDA concernant le système de récupération Trevo a quadruplé avec succès la fenêtre thérapeutique, qui est passée de zéro-six heures après la dernière fois où la personne a été vue en bonne santé à zéro-24 heures. Néanmoins, chaque minute compte toujours, car pour tous les patients, plus on restaure rapidement la circulation sanguine irriguant le cerveau, moins le dommage cérébral permanent est important. Il reste donc impératif que tous les soignants qui interviennent sur le parcours de l'AVC, des secouristes aux urgentistes, en passant par les neurologues spécialisés dans l'AVC et le personnel d'intervention, continuent à prodiguer le traitement de l'AVC le plus rapide et le plus efficace en termes de procédure », précise le Dr Tudor Jovin, University of Pittsburgh Medical Center.

À propos du système de récupération Trevo

Le système de récupération Trevo est un minuscule dispositif médical en forme de stent qui est fixé sur un guide de faible épaisseur. Dans le cadre d'une procédure mini-invasive guidée par imagerie, le médecin fait progresser le système de récupération dans l'artère fémorale, qui se trouve en haut de la jambe, vers l'artère obstruée dans le cerveau. Le système de récupération est conçu pour piéger le caillot de sang et le retirer du corps.

Une vidéo de présentation de du système de récupération Trevo de Stryker est disponible ici : https://youtu.be/PxcERzyI67I.

À propos de l'accident ischémique3,4,5,6

Un accident ischémique survient lorsqu'une artère du cerveau est obstruée par un caillot de sang ou une autre substance, comme une plaque, une matière adipeuse. Les vaisseaux sanguins transportent le sang, l'oxygène et les nutriments dans tout l'organisme et le cerveau. Lorsque le cerveau est privé de sang et d'oxygène, il ne parvient pas à fonctionner correctement. Selon la gravité de l'AVC et la zone du cerveau touchée, une perte de fonction cérébrale ou un décès sont possibles. L'accident ischémique est le type d'AVC le plus fréquent ; il représente 87 % des cas d'AVC. Chaque année, 17 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un AVC, dont 6,5 millions en meurent.

À propos de Stryker

Stryker est un leader mondial dans le secteur des technologies médicales qui s'engage, aux côtés de ses clients, à améliorer les soins de santé. L'entreprise propose des produits et des services innovants dans les secteurs de l'orthopédie, la médecine et la chirurgie, mais aussi la neurotechnologie et la colonne vertébrale, qui aident à améliorer les pronostics pour les patients et les résultats pour les hôpitaux. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet www.stryker.com.

