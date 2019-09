En Expo Logística Panamá 2019: Innovación, nuevos mercados, comercio electrónico y el futuro logístico panameño marcarán la agenda de conferencias

Durante el primer bloque de conferencias, el ministro Consejero para la Facilitación de la Inversión Privada de Panamá, José Alejandro Rojas; el presidente del Consejo Empresarial Logístico, Antonio García Prieto; y la coordinadora del Gabinete Logístico de Panamá, Ana Margarita Reyes, entre otros, expondrán los planes de acción en el sector logístico panameño para el quinquenio 2019 – 2024.

Mientras que, Francisco Javier Balbin, director de Comercio Exterior y Coordinador Territorial del Banco Sabdell en España; Zadik Monroy, gerente de Ventas de SSI Schäfer de Alemania; Rodrigo Saa, director ejecutivo de Humind en Chile; y Luis Anibal Mora, gerente general de High Logistics Group de Colombia, revisarán mejores prácticas de operaciones eficientes y experiencias de éxito en la aplicación de nuevas tecnologías.

Para el 11 de diciembre, Alejandro Rico, gerente de Google para Centroamérica y el Caribe; Jorge Padrón, socio director de Klikéalo de Perú; Paula Molinari, presidenta Whalecom en Argentina; y Octavio Torre, CEO de TLC Asociados en México, desarrollarán sus conferencias en torno al activo humano, y las herramientas de refuerzo para éste; al igual que, cómo enfrentar la transformación digital.

En tanto, otro grupo de expertos explorarán la penetración y el desarrollo de nuevos mercados, considerando las oportunidades a las que se tiene acceso desde la plataforma de servicios logísticos de Panamá. En este bloque, Julio Ibáñez, presidente de The Hispanic Retail Chamber of Commerce; Francisco Carballo, gerente logístico de Under Armour Latinoamérica; y Esteban Cheung, especialista en el mercado chino, entre otros expertos, presentarán los casos de éxito de sus empresas al utilizar Panamá como puerto de entrada y distribución de sus productos y servicios.

Para obtener más información de estas conferencias y de EXPO LOGÍSTICA Panamá 2019, visite la página web www.expologistica.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/998825/EXPO_LOGISTICA_Panama_2019.jpg

FUENTE Cámara de Comercio de Panamá

Related Links

https://www.panacamara.com/



SOURCE Cámara de Comercio de Panamá