En guise de première mondiale, le magazine hollandais donne des cryptomonnaies Quest est le tout premier magazine à donner des cryptomonnaies

AMSTERDAM, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Avec le numéro de septembre, chaque lecteur recevra gratuitement 100 Qryptonites, une cryptodevise récemment lancée





C'est la première fois au monde qu'un magazine donne des cryptomonnaies. Les lecteurs de Quest peuvent facilement collecter leurs pièces en ligne. L'action est une expérience, avec laquelle le magazine veut non seulement informer les lecteurs sur le monde de la cryptodevise, mais aussi les impliquer activement et leur offrir une « valeur ajoutée ».

Sanne Groot Koerkamp, rédacteur en chef de Quest : " Grâce à cette nouvelle cryptomonnaie, nos lecteurs sont au courant des derniers développements. Et en offrant des pièces gratuitement tout au long du tirage, nous pouvons aussi en faire l'expérience. C'est très amusant, bien sûr. Et super excitant. Après tout, le marché crypto a encore peu de règles du jeu."







Qryptonite Qryptonite (qryptonite.io) est une nouvelle cryptomonnaie, similaire à Bitcoin. Qryptonite a été développé indépendamment par une équipe néerlandaise et vise à devenir un système de fidélisation mondial. Quest est un partenaire média de la cryptomonnaie et a suivi de près son développement dans les éditions récentes.

Remco Vlierman, CTO, fondateur et développeur de Qryptonite : "Nous avons pensé qu'il serait génial de lier ainsi l'ancien "monde de l'impression" au nouveau monde de la cryptomonnaie. Sans compter que c'est une belle expérience. Pouvez-vous commercialiser une devise vous-même et la rendre intéressante ? Nous allons voir."







La valeur Les Qryptonites gratuits sont disponibles pour tous les abonnés et pour tous ceux qui achètent le numéro de septembre de Quest en magasin. La valeur exacte de la nouvelle monnaie dépendra du marché et devra être déterminée dans un avenir proche. Les développeurs visent une valeur de six cents par Qryptonite. Les 100 cryptomonnaies reçues par les lecteurs de Quest vaudraient alors six euros, soit plus que le prix d'achat de la revue. Mais la valeur peut aussi être plus élevée, si la monnaie rebondit, ou plus faible.







Avenir Les lecteurs ont déjà la liberté de procéder à des échanges dans Qryptonite afin de monétiser leur propriété. De nouvelles possibilités sont en plein développement. Il est prévu qu'à l'avenir, les produits pourront également être achetés avec la monnaie, notamment des magazines ou peut-être des voitures. Les Qryptonites seront distribués dans le numéro de septembre de Quest. Chaque exemplaire de Quest contient un code unique, que les lecteurs peuvent échanger contre 100 Qryponites.







Quest Avec Quest vous serez plus sage d'une manière amusante. Le fait que l'acquisition de connaissances pertinentes est toujours très populaire et amusant est prouvé chaque jour par la plus grande marque de divertissement cérébral des Pays-Bas. Quest est toujours partout, pertinent et réussi sur pratiquement n'importe quelle plate-forme existante. Avec plus de 43 publications sur les étagères cette année avec un groupe cible variant de 8 à 94 ans, hommes, femmes, très instruits ou non, personnes aisées et de classe moyenne, Quest est l'une des marques médiatiques les plus larges des Pays-Bas. Une édition de Quest a un lectorat moyen de 1 million de personnes. Cela représente 23 % de tous les Néerlandais âgés de treize ans et plus.







Le numéro de septembre sera en magasin à partir du jeudi 16 août.