ROCKVILLE, Md., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Qué tipo de seguro de auto necesitan realmente las familias en Maryland para estar protegidas? Esa es la pregunta clave que responde un artículo de HelloNation, donde participa el Experto en Seguros Daniel C. DiCocco, de Rockville, MD. El artículo analiza por qué confiar únicamente en la cobertura mínima puede no ser suficiente, especialmente para hogares que dependen de su vehículo todos los días.

Portavoz del agente de seguros Daniel C. DiCocco Speed Speed

El artículo destaca que, aunque la cobertura mínima cumple con los requisitos legales en Maryland, rara vez ofrece protección financiera completa tras accidentes automovilísticos graves. Cuando ocurren choques importantes, los costos de reparación o los gastos médicos pueden superar fácilmente los límites de la póliza. Por eso, el artículo subraya la importancia de entender la diferencia entre cumplir con la ley y contar con una protección adecuada.

Según se explica en el artículo, la cobertura mínima suele cubrir los daños a terceros si el asegurado es responsable del accidente, pero no necesariamente protege al conductor o su vehículo. Muchas personas creen que este tipo de póliza es suficiente, pero eventos como robos, vandalismo o daños por fenómenos naturales pueden generar gastos médicos y reparaciones no cubiertas.

La cobertura total brinda una protección mucho más amplia. Esta incluye daños por choques, robo, desastres naturales y otros incidentes que pueden afectar directamente al conductor y a su familia. Para familias que dependen de su auto para trabajar, llevar a los hijos a la escuela o atender responsabilidades diarias, contar con cobertura total puede marcar una gran diferencia.

Además, el artículo de HelloNation señala que existen opciones adicionales que se pueden añadir a la póliza según las necesidades particulares de cada familia. Entre ellas se encuentran asistencia en carretera, auto de reemplazo y cobertura ante ciertos accidentes auto. Aunque estas opciones pueden aumentar ligeramente el costo mensual, el artículo explica que su valor en momentos críticos supera con creces la inversión inicial.

También se recomienda revisar la póliza de seguro de auto con regularidad. Cambios en el hogar, como un nuevo conductor adolescente o la compra de un vehículo diferente, pueden alterar las necesidades de cobertura. Mantener la póliza actualizada garantiza que la familia esté protegida ante cualquier cambio o imprevisto.

En Maryland, los costos del seguro de auto varían según factores como la edad, el historial de manejo y el tipo de vehículo. Invertir en cobertura total puede reducir preocupaciones futuras y evitar altos gastos médicos luego de un accidente. También se aconseja comparar distintas aseguradoras y leer con atención los términos de la póliza, incluyendo los deducibles, exclusiones y límites de cobertura.

Uno de los mensajes clave del artículo es que la educación sobre seguro de auto es fundamental. Las familias que entienden lo que incluye su póliza, qué opciones tienen disponibles y qué riesgos enfrentan están mejor preparadas para tomar decisiones informadas. Nadie espera un accidente, pero estar preparado es la mejor forma de evitar una crisis financiera.

Tomar decisiones responsables sobre la póliza y ajustar la cobertura cuando sea necesario ayuda a garantizar la estabilidad del hogar. Ya sea eligiendo cobertura total o sumando opciones complementarias, conocer bien el seguro de auto es esencial para proteger a la familia y evitar gastos innecesarios.

Seguro de Auto en Maryland: Lo Que Realmente Necesitan las Familias presenta las recomendaciones de Daniel C. DiCocco, Experto en Seguros de Rockville, MD, en HelloNation.

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FUENTE HelloNation