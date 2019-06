En Junio, El Mes De Los Productos Lacteos, Aprende A Diferenciar Los Mitos Y La Verdad Sobre La Leche

Brinda por la Leche este Verano y Confía en que Siempre Puedes Contar con la Leche

SAN CLEMENTE, California, 4 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Junta de Procesadores de Leche de California (CMPB), creadora de la icónica campaña got milk?, celebra el Mes de los Productos Lácteos colaborando con la Dra. Nina Shapiro, reconocida experta en salud y autora famosa, en un esfuerzo por disipar los mitos sobre la leche en la actual era de la "des" información y ayudar a los consumidores de California a entender mejor los beneficios de uno de los súper alimentos originales de la granja a la mesa - la leche, verdadera y saludable.

"Este mes de junio, queremos que los californianos cuenten con el conocimiento adecuado para poder tomar decisiones informadas sobre su salud", comentó Steve James, director ejecutivo de CMPB. "Y eso incluye la real y nutritiva leche, el alimento original de la granja a la mesa que proviene de vacas de California".

La continua búsqueda de un estilo de vida saludable lleva a muchos consumidores a seguir las últimas tendencias encontradas en los medios sociales, así como a gastar de más en costosas bebidas procesadas que simplemente no existían hace 10 años. Gran parte de lo que hoy motiva las elecciones de los consumidores en los pasillos de los supermercados es un creciente factor miedo generado por engañosos titulares digitales en vez de datos nutricionales verdaderos. Tomemos como ejemplo la leche, real, nutritiva y totalmente natural, que ofrece una gama de beneficios para la salud incluyendo nueve nutrientes esenciales, como las proteínas de alta calidad para ayudar a desarrollar y mantener una masa muscular magra, vitaminas B que aportan energía, vitamina A para un sistema inmunológico saludable, potasio para regular el equilibrio de los fluidos en el organismo y nutrientes que contribuyen al fortalecimiento de los huesos incluyendo calcio, fósforo y vitamina D. Por otra parte, la leche ofrece una hidratación natural accesible y con un sabor agradable, siempre sin azúcar agregada, hormonas ni antibióticos y ayuda a conciliar el sueño y dormir bien por la noche.

Ese es el consejo de la doctora Nina Shapiro, M.D., médico graduado de Harvard y Cornell y también mamá. Separar la verdad de los numerosos mitos y tendencias en la actual era de la "des" información es una de las preocupaciones que la Dra. Shapiro aborda en su práctica, así como también de amigos, conocidos y padres. En su trabajo como cirujana y profesora, la Dra. Shapiro, autora de Hype, a Doctor's Guide to Medical Myths, Exaggerated Claims and Bad Advice – How to Tell What's Real and What's Not, se esfuerza por guiar a sus pacientes y las familias para que tomen decisiones informadas sobre su salud.

Según la Dra. Shapiro, los numerosos mitos sostenidos hoy por la sabiduría popular y diseminados por la actual cultura de las pseudonoticias están teniendo más efectos negativos que positivos. "En la cultura informativa actual generada por el Internet, es muy importante que los consumidores aprendan a diferenciar verdad de ficción en lo que respecta a comprender los beneficios que aporta la leche en comparación con las variedades procesadas alternativas", comentó la Dra. Shapiro. "Lo que se necesita es sentido común basado en evidencias y cierta orientación de algún experto en la materia con el objetivo de que los consumidores tengan más conocimiento y estén mejor informados".

Los seis mitos principales de la leche, según la Dra. Shapiro, son:

Mito: Beber leche conduce a infecciones respiratorias, incluyendo resfriados, tos e infecciones de oído. Realidad: No hay evidencias que respalden esto. La única ocasión en la que esto podría estar remotamente relacionado es si un bebé o niño bebiera un biberón con leche en la cuna, en medio de la noche. Pero esto sucedería con cualquier alimento o bebida, excepto agua.





Mito: Consumir leche o productos lácteos retrasa la curación después de una amigdalectomía o durante un dolor de garganta. Realidad: Esto no es cierto en absoluto. Para los niños, uno de los beneficios divertidos después de una operación de las amígdalas es que pueden comer helado y tomar licuados con leche durante su recuperación. De hecho, cuanto más consuman, especialmente líquidos con proteínas y vitaminas, más rápida será su curación.





Mito: La leche hace aumentar de peso y puede causar cáncer. Realidad: No es cierto. Gran parte del aumento de la obesidad se debe, en parte, a un mayor consumo de alimentos procesados/comidas rápidas/alimentos fritos/comidas precocinadas y a una disminución en el ejercicio y la actividad física, incluso a partir de la infancia. Beber leche produce saciedad y no tiene una correlación directa con el aumento de peso (1,3). En lo que respecta al cáncer, ningún estudio de alimentación puede demostrar una causa directa, solo correlación. No existen datos consistentes de ningún estudio que demuestren que los productos lácteos aumentan los riesgos de padecer algún tipo de cáncer.





Mito: Los productos lácteos son malos para el corazón. Realidad: De hecho, es todo lo contrario. El Estudio Prospectivo de Epidemiología Urbana y Rural (PURE - Prospective Urban Rural Epidemiology), publicado recientemente en The Lancet, estudió a 150,000 adultos de 21 países y 5 continentes en lo que respecta a la ingesta de productos lácteos y enfermedades cardíacas durante un período de nueve años (2). Hallaron que los sujetos que consumían más de dos porciones diarias de productos lácteos, en comparación con aquellos que no consumían productos lácteos, tenían un riesgo menor de padecer enfermedades relacionadas con el corazón, así como también un menor riesgo de muerte en general. Particularmente, la leche, de todos los productos lácteos, resultó ser la de menos riesgos en este estudio. Curiosamente, los sujetos que consumían leche entera fueron los más saludables.





Mito: Tengo intolerancia a la lactosa, así que debe ser una alergia a la leche. Realidad: La lactasa es una enzima que ayuda a descomponer uno de los azúcares de la leche (lactosa) durante la digestión. Algunas personas tienen cantidades menores de esta enzima; beber una cantidad menor de leche frecuentemente es la solución al problema. También existen productos de leche sin lactosa o tabletas para ingerir que contienen lactasa, lo cual favorece la digestión de la leche. Pero esto NO es una alergia. Las alergias verdaderas a la leche, con vómito, salpullido e incluso anafilaxia, afectan a menos del 1% de la población adulta (5).





Mito: Las personas que padecen diabetes deben evitar los productos lácteos. Realidad: Un estudio importante sobre metaanálisis llevado a cabo recientemente, que estudió a 500,000 adultos de entre 20 y 88 años, reveló que un mayor consumo de productos lácteos se correlacionaba con una menor incidencia de la diabetes tipo 2 (4). Esto fue más notable en el consumo total de productos lácteos, el consumo de productos lácteos bajos en grasas y el consumo de yogurt. En general, cuanto mayor era la cantidad de productos lácteos consumidos menores los riesgos de padecer diabetes tipo 2.

Acerca de la Dra. Nina Shapiro

La Dra. Nina Shapiro es uno de los médicos más reconocidos del país y tiene más de dos décadas de experiencia en medicina clínica y académica. Su libro más reciente, Hype: A Doctor's Guide to Medical Myths, aborda las últimas tendencias y conceptos erróneos sobre la salud. La Dra. Shapiro se graduó de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Universidad de Cornell, completó su residencia quirúrgica en Harvard y cursó una capacitación adicional en la subespecialidad de otorrinolaringología pediátrica en el Great Ormond Street Hospital for Children de Londres y en el Children's Hospital de San Diego. Es la "doctora preferida" en Los Angeles y alrededor del mundo, ya que muchos pacientes internacionales la solicitan para tratar casos difíciles que no encuentran solución en sus propios países. Trabaja con pacientes y familias para guiarlos en la toma de decisiones diarias sobre su salud. La Dra. Shapiro participa regularmente en los programas "The Early Show," "Extra" y "The Doctors" de la cadena CBS brindando comentarios y aportando su perspectiva profesional cuando aparece un estudio controversial sobre la salud o una noticia médica. Su trabajo también ha sido publicado en The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Prevention y muchas otras publicaciones impresas y digitales. http://drninashapiro.com/curriculum-vitae).

Acerca de CMPB

Desde 1993, la Junta de Procesadores de Leche de California (CMPB), creadora de la famosa campaña got milk?, continúa dedicada a aumentar el consumo de leche en toda California. Su última campaña multicultural y multiplataforma, You Can Always Count on Milk, se centra en los niños de hoy enfrentándose a desafíos cotidianos y superándolos con leche como su bebida de confianza preferida antes, durante y después de un largo día. Desde julio de 2018, CMPB cuenta con un sitio web recientemente renovado que ofrece a las familias millennials divertidas explicaciones sobre los beneficios de la leche, consejos nutricionales para un estilo de vida más saludable y diferentes maneras de incorporar la leche en recetas fáciles de preparar que pueden probar en sus hogares. CMPB recibe sus fondos de todos los procesadores de leche de California y es administrada por el Departamento de Alimentos y Agricultura de California. La marca "got milk?" es una marca comercial y marca de servicio registrada a nivel federal. Para más información, visita www.gotmilk.com.

