En Kore.ai, entendemos la importancia de la capacitación en diseño conversacional in house en la personalización de Asistentes Virtuales

SAO PAULO, 17 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Como en cualquier estrategia de atención al cliente, en el caso de los Asistentes Virtuales, la innovación y la formación tecnológica son los principales retos para 2023. Las empresas necesitan comprender a sus clientes y para tal fin, deben preparar ciertos canales como sitios web, redes sociales, aplicaciones y asistentes virtuales. Para lograr comunicarse y comprender a sus clientes, las empresas deben adoptar un lenguaje que acerque el negocio al cliente, ya sea colaborador o un cliente final. "Necesitamos optimizar la experiencia del usuario y para lograrlo es necesario que un asistente virtual no solo entienda perfectamente lo que se le solicita, sino que responda de la mejor manera posible para alcanzar una comunicación fluida, natural y sin incidentes durante todo el recorrido del cliente", explica André Favero, Head of New Business y Partner Manager de Kore.ai.

Kore.ai, empresa de desarrollo de software y especialista en soluciones de IA conversacional, llegó a Brasil desde los EE. UU. hace dos años y notó en el mercado nacional que, al ser bien programados, los asistentes virtuales respondían de forma eficiente y escalable, además de mejorar la experiencia del consumidor. Frente a este panorama, mediante el uso de lenguajes como UX Writing, NLP (Natural Language Processing) y Machine Learning, Kore.ai desarrolló una metodología propia dedicada a capacitar y formar profesionales en Diseño Conversacional en la propia empresa. "Se trata de un perfil profesional que se encuentra en peligro de extinción en Brasil, por lo que decidimos crear nuestra escuela de diseñadores, sobre todo al utilizar tecnología no-code con el fin de crear, personalizar y evolucionar la comunicación de nuestros asistentes virtuales con los clientes, basada en inteligencia conversacional de forma totalmente personalizada. Por tal motivo necesitamos especialistas", explica Favero.

La plataforma Kore.ai admite implementaciones locales y en la nube para alrededor de 30 canales en más de 20 idiomas y permite trabajar de forma colaborativa en la creación de Asistentes Virtuales. Basado en su propio NLP (Natural Language Processing), es capaz de capturar intenciones y sentimientos al interactuar con los usuarios. Las principales características de este lenguaje son el reconocimiento instantáneo del propósito de la interacción, la facilidad de conexión con los sistemas y canales en funcionamiento de cualquier empresa.

André Favero resalta como algunos de los principales beneficios del Diseño Conversacional la comprensión profunda del discurso del cliente, incluso cuando el usuario no es exactamente claro en su solicitud, el uso de un lenguaje claro y directo, — lo cual evita errores de comunicación — demostración de personalidad, atención personalizada y humanizada, además de reducir las posibilidades de abandono durante la atención. "Para hacer que funcione es necesario crear, programar y personalizar el Asistente Virtual, y solamente un diseño conversacional es capaz llevar a cabo esta tarea. Al haber tantas variantes, hoy invertimos en capacitación y formación profesional para lograr un servicio lo más humano posible, que toma en cuenta incluso diversos acentos y emociones", explica Favero.

Kore.ai cuenta con socios en Brasil y en América latina a quienes apoya mediante la transferencia de conocimiento a la hora de atender las necesidades de diversas líneas comerciales que hacen uso de Asistentes Virtuales y necesitan personalización, para promover principalmente calidad y velocidad en la prestación de servicios.

Kore.ai es una desarrolladora de software especializada en soluciones conversacionales.

Kore.ai fue fundada en 2014 y ahora cuenta con alrededor de 700 colaboradores, el 85% de los cuales son desarrolladores y expertos. La compañía tiene oficinas físicas en Estados Unidos, Reino Unido, India, Japón y Corea del Sur, además de Brasil. La mayoría de sus clientes se encuentran en América del Norte y Asia, Japón, Corea del Sur y China. Más de 100 millones de consumidores y 500.000 colaboradores de diversas empresas han interactuado con plataformas conversacionales de asistentes virtuales creados en nuestra plataforma Kore.ai. La plataforma (matriz) recientemente participó en una ronda de financiación de la serie C, en la que recaudó US$ 70 millones.

En Brasil, la nueva oficina coordinará sus operaciones en Latinoamérica.

