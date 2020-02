En liten gest som bringar många känslor: THOMAS SABO har presenterna som passar till alla hjärtans dag

De nya "Together"-smyckena imponerar med ett grafiskt modernt formspråk. Två oskiljaktigt länkade cirkelelement smyckar de handgjorda halsbanden och armbanden i sterlingsilver och symboliserar evig samhörighet – ett värdefullt uttryck för kärlek. För alla som älskar tidlösa looks är den klassiska kärlekssymbolen – hjärtat – det rätta valet. THOMAS SABO gör en nytolkning på det uttrycksfulla motivet i form av lekfulla hängsmycken och armband, delvis förädlade med zirkoniastenar och öppnar upp för individuella kombinationer. På utvalda smycken går det även att gravera personliga meddelanden till den mest älskade. Budskap, siffror eller symboler gör varje gåva till ett unikt smycke fullt av känslor.

De romantiska smyckena finns i alla THOMAS SABO-butiker, på nätet under www.thomsassabo.com samt hos utvalda samarbetspartner.

Bildmaterial för redaktionell användning finns att ladda ner här: https://nextcloud.thomassabo.com/s/MAytTL8CKrttskL

Om THOMAS SABO

THOMAS SABO är ett av världens ledande smyckesföretag och erbjuder sina mångsidiga produkter via selektiv och högkvalitativ multikanalförsäljning. Förutom huvudsegmentet bestående av noggrant handarbetade smycken i 925 sterlingsilver designar och säljer THOMAS SABO även klockor (sedan 2009) och solglasögon (sedan 2019). Företaget etablerades 1984 av Thomas Sabo i Lauf an der Pegnitz i södra Tyskland och är representerat med över 3 100 försäljningsställen i hela världen, varav runt 260 egna butiker samt webbshop under www.thomassabo.com THOMAS SABO sysselsätter runt 1 600 anställda över hela världen. På hemorten har företaget 500 medarbetare. Sedan september 2019 expanderar THOMAS SABO i Tyskland och Österrike med exklusiv hemförsäljning.

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1086756/THOMAS_SABO_Valentines_Day_2020.jpg

Press contact:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

+49-(0)9123-9715-0

press@thomassabo.com

