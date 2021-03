En mayo, el Caribe tendrá su primera versión del Women Economic Forum

El Women Economic Forum Caribbean Digital 2021 - Trasciende (WEF Caribe) -liderado por la organización Women in Business, en alianza con la Presidenta Global de All Ladies League (ALL), Harbeen Arora, y del Women Economic Forum (WEF)- busca promover alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el ámbito económico, para construir una región más equitativa, diversa e inclusiva.