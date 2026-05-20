En obtenant le marquage CE pour Marie®, Leo Cancer Care fait progresser la radiothérapie en position verticale en Europe

L'approbation du système Marie® de Leo Cancer Care, confirmée par le marquage CE, signale un véritable tournant dans la manière dont la radiothérapie est administrée en Europe.

CRAWLEY, Angleterre, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Leo Cancer Care a annoncé aujourd'hui que son système phare de radiothérapie en position verticale, Marie®, avait reçu le marquage CE, ce qui ouvre la voie à son déploiement commercial dans toute l'Europe et marque une avancée significative dans l'administration de la radiothérapie. Cette approbation permet à l'Europe de bénéficier d'une technologie de traitement en position verticale qui a déjà fait ses preuves dans la clinique aux États-Unis.

Une nouvelle approche centrée sur le patient

Marie, Leo Cancer Care's Upright Particle Therapy Solution

Pendant des décennies, la radiothérapie a exigé que les patients soient allongés et restent immobiles. Cette approche a tout structuré, de la conception du système aux flux de travail cliniques, mais Marie® repense entièrement cette convention. En rendant possible le traitement en position verticale, Leo Cancer Care introduit un nouveau paradigme : un système conçu pour véritablement placer le patient au centre des soins.

« Plus qu'une étape réglementaire, ce système fait entrer la radiothérapie en position verticale dans la réalité clinique des patients européens », a déclaré Stephen Towe, directeur général de Leo Cancer Care. « Marie® redéfinit le champ des possibles en matière de traitement du cancer, en combinant une conception centrée sur l'humain et la souplesse nécessaire pour prendre en charge les modalités de traitement actuelles et émergentes. »

En permettant un traitement en position verticale, Marie peut également simplifier la conception des salles de soins et améliorer l'efficacité opérationnelle des centres de cancérologie.

La radiothérapie en position verticale, pensée pour s'intégrer aux traitements émergents et futurs

Marie® est la première solution de ce type à associer le positionnement vertical du patient à une architecture compatible avec plusieurs types de faisceau et méthodes d'hadronthérapie. Marie® n'est donc pas seulement une innovation, mais une plateforme prête à l'emploi pour la radiothérapie de nouvelle génération.

Principaux avantages potentiels :

Expérience de traitement plus naturelle et plus confortable pour les patients

Amélioration des capacités d'administration du traitement, y compris par un soutien à l'arcthérapie et à la radiothérapie adaptative en ligne

Amélioration de l'accessibilité pour les institutions qui ne sont pas en mesure de mettre en œuvre des solutions d'hadronthérapie traditionnelles

Plateforme modulable destinée à promouvoir les progrès futurs de la radiothérapie

L'Europe se dote d'une modalité de traitement de pointe

Résultat d'années de recherche, de travail d'ingénierie et de collaboration clinique avec des partenaires de l'ensemble de l'écosystème de la radio-oncologie, le marquage CE confirme que Marie répond aux normes européennes les plus strictes relatives à la sécurité, à la performance et à la disponibilité clinique.

Le Centre Léon Bérard, qui se consacre exclusivement au traitement du cancer et à la recherche en la matière, est un partenaire de recherche de longue date de Leo Cancer Care. À la suite de l'obtention du marquage CE, la collaboration va désormais s'étendre à l'imagerie anatomique et au positionnement vertical sur la base des capacités de tomodensitométrie en position verticale de Marie.

Une avancée décisive pour repousser les limites de l'hadronthérapie

Pour Leo Cancer Care, cette étape n'est qu'un début, puisque les installations européennes ont débuté avec le Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), en Italie, qui souhaite commencer les traitements avant la fin de l'année.

Le directeur général du Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, le docteur Sandro Rossi, a commenté en ces termes la collaboration avec Leo Cancer Care (LCC) :

« L'intégration du système de positionnement vertical de LCC dans notre flux de travail clinique marque un tournant profond pour le CNAO. En associant la technologie innovante de LCC à notre faisceau multi-ion horizontal, nous inaugurons une nouvelle méthode avancée, conçue pour optimiser la précision du traitement et améliorer fondamentalement la capacité clinique.

Cette synergie entre les technologies de positionnement vertical et nos compétences cliniques nous pousse encore plus loin : elle renforce notre détermination à fournir des solutions oncologiques accessibles, centrées sur l'humain, personnalisées et innovantes. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Leo Cancer Care en vue de l'installation du système, de sa mise en service et de l'administration des premiers traitements aux patients. »

Forte de cette approbation réglementaire, la société Leo Cancer Care travaille avec d'autres centres de cancérologie de premier plan à travers l'Europe pour introduire la radiothérapie en position verticale dans la pratique clinique, et accélérer ainsi l'adoption d'une solution mise au point avec en ligne de mire la précision du traitement et l'expérience du patient.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2984245/LEOCC_Marie.jpg

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