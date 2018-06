En Oregon, le projet de 50 MW de GCL New Energy atteint la fin de la phase I à temps

Situé dans le comté de Jefferson, dans l'Oregon, le projet GCL Oregon dispose d'une capacité de 50,2 MW en courant continu. Il est composé de quatre sous-projets individuels d'un rendement annuel de 1 850 kWh/kWc et avec une production d'énergie estimée à 92 900 MWh par an. Deux sous-projets supplémentaires atteindront leurs dates de début d'exploitation commerciale (COD) en juillet et novembre 2018.

« Il s'agit d'une autre étape majeure pour GCL New Energy aux États-Unis après la connexion au réseau de notre projet de 83 MW en Caroline du Nord », a déclaré Frank Zhu, président exécutif de GCL New Energy. « Nous continuerons à étendre agressivement notre présence aux États-Unis dans notre effort d'apporter une énergie verte et renouvelable à de plus en plus de gens. »

Le travail sur le projet GCL Oregon a débuté en novembre 2017 et l'équipe de direction a presque immédiatement rencontré de nombreuses difficultés dans le processus de construction, telles que la structure géologique complexe du site, des conditions météorologiques difficiles et la tâche de refaire intégralement l'inventaire géologique du site après la découverte dans la zone de ce que l'on suppose être des reliques culturelles amérindiennes.

GCL a suivi des normes de construction et de l'industrie rigoureuses afin de garantir la qualité, la livraison dans les délais prévus et la sécurité du projet. L'achèvement de la première phase de ce projet de 50 MW fait la démonstration de la force de GCL dans des projets de développement, de construction et de gestion à l'étranger. Cette étape vient encore enrichir l'expérience de la société en matière de développement d'installations solaires de haute qualité à l'étranger.

À propos de GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. est une filiale internationale de production d'énergie renouvelable en propriété exclusive de GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK) qui compte des bureaux à San Ramon, en Californie. La société se concentre sur le développement, l'acquisition et l'exploitation de projets solaires à des fins commerciales. Son expérience s'étend aux États-Unis, à Porto Rico, en Amérique latine et dans bon nombre d'autres marchés internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/713053/GCL_SI.jpg

SOURCE GCL-SI