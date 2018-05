En première au NPE 2018, DOMO Chemicals souligne son ambition sur le marché des États-Unis

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/642977/Domo_Chemicals_Logo.jpg )



Domo Chemicals, société internationale Domo Chemicals présente ses capacités dans trois secteurs d'activité : Polymères, thermoplastiques techniques et film nylon. La Force de Domo est de proposer au marché américain, une large gamme de produits réputés mondialement pour leurs qualités et leurs régularités, un service personnalisé et des solutions innovantes.

Plastiques techniques

Domo Engineering Plastics US a son site de production de compounds thermoplastiques techniques à Buford en Géorgie. Cette entité appartient à la division Engineering Plastics de Domo. Les autres sites de productions sont situés en Allemagne, Italie, Inde et Chine. Les commerciaux, le service client ainsi que le service technique sont responsables de la commercialisation de la gamme de matières techniques, pour l'Amérique du Nord, dans les secteurs de l'automobile, pétrole et gaz, sport et loisir, les biens de consommation et l'industrie. Lors du NPE, Domo Engineering Plastics US met en lumière sa gamme de compounds PA6 ET PA66 DOMAMID® et tout particulièrement les grades hautes fluidités, hautes propriétés mécaniques et esthétiques, sa gamme de compounds éco-responsables PA6 et PA66 ECONAMID® issue de matières premières régénérées, qui permet d'offrir une solution durable pour de multiples applications de différents marché et enfin ses compounds THERMEC™ qui possèdent des performances accrues à des température élevées.

Des resines Polymères pour tous les segments du marché américains des plastiques

La division nylon et produits intermédiaires de DOMO basée à Leuna en Allemagne commercialise aux États-Unis un large portefeuille de résines PA6 ayant des applications dans les plastiques techniques, les fibres et les films extrudés. Au NPE 2018, de nouvelles versions de PA6 dans les trois domaines seront mises en valeur : DOMAMID®H22, nouveau polyamide de très faible viscosité développé pour les fabricants de compounds thermoplastiques. C'est un polymère vierge facile à mettre en oeuvre , convenant parfaitement aux compounds thermoplastiques fortement chargés, ainsi également aux compounds fibres de verre longues développés pour être mis en œuvre par injection. DOMAMID®H27 S05 cible le marché des fibres : c'est un PA6 modifié pour filaments continus bruts (BCF), qui permet un retrait de 30% inférieur au PA6 standard lors du thermofixation. Pour extrusion de films, une nouvelle gamme de viscosité est désormais disponible avec les DOMAMID®H33, H36 et H40, sans additifs ou avec additifs (lubrifiée, ou lubrifiée et nucléée).

Domo Nylon Film

La division DOMO Nylon Film (Cfp Flexible Packaging S.p.A., basée à Cesano Maderno en Italie) est spécialisée dans les films nylon de haute performance (bi-orienté ou en filière non-orienté) pour emballages flexibles et autres secteurs techniques comme les systèmes d'isolation de bâtiments. Les propriétés techniques des films de FILMON® renforcent la protection des produits grand public, prolongent leurs durées de vie et ont pour résultat une chaîne d'approvisionnement plus durable et rentable. Le FILMON® rend possible les conceptions d'emballage les plus innovantes pour une large gamme d'applications dans l'alimentation, la pharmacie, le médical et pour d'autres utilisations techniques et industrielles.

DOMO Chemicals exposera sa gamme de produits et de solutions au NPE 2018, South Hall (Hall sud), niveau 1, kiosques S24077 + S24085

Remarque à l'attention des rédacteurs:

Domo Chemicals

DOMO Chemicals est une société mondiale d'ingénierie des matériaux. C'est une société chimique privée allemande dont les activités de fabrication sont présentes en Allemagne, en Italie, en Chine, en Inde et en Amérique du Nord. Société hautement intégrée, spécialiste du caprolactame et du nylon-6, DOMO Chemicals a des opérations dans le monde entier couvrant le domaine des produits intermédiaires du nylon-6 (caprolactame, cyclohexanone, phénol, acétone, etc.) ainsi que les résines, plastiques industriels et films d'emballage à partir du nylon-6, les composés plastiques industriels, les engrais et la distribution de produits pétrochimiques. Domo Chemicals est basée à Leuna en Allemagne. Elle a à ce jour un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros et emploie 900 personnes dans ses installations en Allemagne, en Italie, en Chine, aux États-Unis et en Inde.

En apprendre davantage sur http://www.domochemicals.com

SOURCE DOMO Chemicals GmbH