EN TÊTE DU PELOTON : LE GROUPE YUKON LANCE UN MONOCULAIRE ÉVOLUTIF « UNIQUE EN SON GENRE »

VILNIUS, Lituanie, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Yukon, leader européen de l'imagerie thermique et de la vision nocturne, a lancé le premier monoculaire thermique évolutif destiné à un usage civil au monde. Le Pulsar Telos LRF XP50 est en passe de devenir un outil indispensable pour les chasseurs, les explorateurs et les sauveteurs partout dans le monde.

LEADING THE PACK: YUKON GROUP LAUNCHES ‘FIRST OF A KIND’ UPGRADABLE MONOCULAR

« Cet appareil est le premier du genre dans le domaine de l'ingénierie optique. Notre produit permet aux utilisateurs d'effectuer une mise à niveau en toute simplicité pour bénéficier de fonctionnalités améliorées telles que des optiques plus puissantes, des capteurs à plus haute résolution ou des télémètres laser supplémentaires — tout en conservant leur appareil existant. Nous sommes convaincus que sa nature évolutive sera adoptée par d'autres fabricants en Europe et au-delà », a déclaré Volha Alsheuskaya, directrice générale du groupe Yukon.

« L'évolutivité est respectueuse de l'environnement. Dans le cadre de l'engagement du groupe Yukon à réduire les déchets électroniques, la possibilité d'ajouter et de remplacer des fonctionnalités sur le Telos LRF XP50 améliore sa longévité et réduit considérablement son impact environnemental », a-t-elle ajouté.

Selon les Nations Unies, plus de 80 % des déchets électroniques ne sont pas recyclés correctement. Dans le même temps, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produites chaque année — un chiffre qui ne cesse d'augmenter.

Durable et pérenne, le Telos LRF XP50 incarne la mission principale du groupe Yukon d'évoluer avec les besoins des utilisateurs tout en offrant une longévité exceptionnelle. L'évolutivité de l'appareil lui permet de rester à la pointe de la technologie et à l'épreuve du temps en matière d'imagerie thermique. Chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité ou une mise à niveau devient disponible, les propriétaires du Telos LRF XP50 de tous les pays de l'UE seront invités à envoyer leur appareil à la société pour qu'il soit mis à jour.

Et le Telos LRF XP50 ne fait aucun sacrifice là où cela compte : sur la performance. L'appareil a été récompensé au British Shooting Show 2024 par le prestigieux prix du produit innovant de l'année.

« La concurrence mondiale nous stimule chaque année, voire chaque mois. Nos partenaires industriels s'accordent à dire que le développement technologique dans les industries de la chasse et du plein air est exceptionnellement rapide. Ce rythme rapide conduit à une surproduction d'appareils avec des pièces difficiles à recycler. Nous sommes déterminés à réduire notre impact environnemental tout en veillant à ce que la technologie de Yukon demeure à la pointe du progrès », a déclaré Mme Alsheuskaya.

« Le Telos LRF XP50 s'inscrit dans le cadre des réglementations de l'UE en matière de développement durable, qui incitent les entreprises à fabriquer des produits plus respectueux de l'environnement et à en prolonger l'utilisation. Plutôt que d'interdire aux fabricants de concevoir des produits dont la durée de vie est volontairement limitée, ces réglementations encouragent la fourniture de mises à jour logicielles, de consommables et de pièces de rechange pour prolonger la longévité de leurs appareils. Cet état d'esprit de gestion responsable des ressources est fondamental pour le groupe Yukon », a déclaré la directrice générale, Mme Alsheuskaya.

Avec le Telos LRF XP50 à l'esprit, elle a exhorté les entreprises à mieux intégrer les principes de durabilité dans leurs produits, car les mesures traditionnelles de réduction des émissions de carbone sont souvent insuffisantes pour répondre aux préoccupations environnementales de manière adéquate.

Basé à Vilnius, en Lituanie, le groupe Yukon est une société leader dans le domaine de l'optique numérique et thermique en Europe du Nord. Il s'engage à fournir des solutions prescriptives aux consommateurs du monde entier. Ses appareils sont utilisés uniquement à des fins civiles : chasse, exploration, sauvetage et autres.

Le groupe Yukon a introduit plusieurs innovations majeures dans le domaine de l'optique d'imagerie thermique civile, notamment en étant le premier sur le marché à numériser les appareils. Il est actuellement en cours de transition pour adopter les principes de l'économie circulaire. La plus grande partie — 75 % — de ses intrants en plastique sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Le groupe Yukon recycle 80 % des déchets qu'il produit et ses bureaux et usines sont alimentés par l'énergie verte dans chacune de ses huit entreprises. Ses appareils, commercialisés sous la marque Pulsar, sont exportés dans plus de 70 pays, dont 90 % vers l'UE et les États-Unis.

En savoir plus sur le groupe Yukon et le Telos LRF XP50 .