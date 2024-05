En transformant les habitudes alimentaires quotidiennes, Henien utilise la technologie de l'autoclave pour prolonger la durée de vie des produits

Henien, marque engagée dans la promotion de la santé et du bien-être, souligne l'importance cruciale d'habitudes alimentaires saines face aux données alarmantes sur les risques posés par les aliments transformés pour la vie humaine et la planète.

ISTANBUL, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans un monde aux prises avec les conséquences d'une alimentation trop transformée, les réflexions du Forum économique mondial (WEF) mettent en lumière une réalité urgente : les choix alimentaires malsains constituent une menace importante pour la vie humaine et la planète. Henien, une marque dédiée à la santé et au bien-être, fait face à ce défi en défendant des aliments naturels, sans additifs, qui favorisent la longévité et la vitalité. L'entreprise, qui utilise la technologie de l'autoclave pour prolonger la durée de conservation, prévoit de se développer sur de nouveaux marchés, en particulier dans plusieurs pays européens.

Halil Üsame Kullemci, directeur général de Henien, souligne la gravité de la situation : "Les données produites par le Forum économique mondial constituent un signal d'alarme pour les individus comme pour les nations. Chez Henien, nous nous engageons à offrir aux consommateurs des produits qui privilégient la santé, le goût et la durabilité. Notre objectif est de permettre aux individus de faire des choix alimentaires éclairés qui soient bénéfiques à la fois pour eux-mêmes et pour la planète."

Approche innovante de la production alimentaire

Au cœur de la mission de Henien se trouve son approche innovante de la production alimentaire. Halil Üsame Kullemci explique : "Nous utilisons des technologies d'autoclave à haute pression pour préparer nos produits, ce qui garantit un goût, une qualité et une commodité optimaux. Nos offres, qui vont des soupes aux plats principaux, sont conçues pour se conserver pendant de longues périodes sans avoir besoin de conservateurs, ce qui les rend idéales pour diverses situations, y compris les situations d'urgence et les aventures en plein air."

L'engagement de Henien à promouvoir la santé va au-delà de sa gamme de produits. Grâce à son initiative Henien Aid, la marque cherche à lutter contre l'insécurité alimentaire en fournissant des repas nutritifs à ceux qui en ont besoin.

Halil Üsame Kullemci explique : "Grâce à Henien Aid, nous fournissons des aliments sains aux communautés vulnérables, leur offrant subsistance et espoir. Au cours du Ramadan, nous avons distribué plus de 9 500 colis et 684 000 conteneurs de nourriture à 228 000 personnes dans 75 villes de Turquie.

Près d'un million de repas distribués en 2023

Les recherches du WEF soulignent le besoin impératif d'un changement de paradigme dans les habitudes alimentaires mondiales. L'approche holistique d'Henien en matière de production et de distribution alimentaire représente une avancée à cet égard, offrant un modèle durable de promotion de la santé et du bien-être à l'échelle mondiale.

En plus de sa campagne annuelle du Ramadan, Henien s'efforce constamment d'étendre sa portée et son impact. Depuis sa création en 2023, Henien a distribué un total de 320 000 repas et 960 000 conteneurs de nourriture, reflétant son engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire et à promouvoir des habitudes alimentaires saines.

Kullemci ajoute : "En ce qui concerne l'avenir, nous sommes ravis d'annoncer nos projets d'expansion sur de nouveaux marchés. Nous nous préparons à nous lancer sur différents marchés, avec une attention particulière pour des pays tels que l'Indonésie et plusieurs nations européennes. En élargissant notre présence, nous souhaitons rendre nos produits nutritifs plus accessibles aux communautés du monde entier."

