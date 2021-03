En vista de que las necesidades todavía continúan, StarKist® y Feed the Children ayudan a las familias del área de Dallas afectadas por la severa tormenta invernal

"Las secuelas de la severa tormenta de febrero siguen siendo muy reales", dijo Michelle Faist, directora de Asuntos Corporativos, StarKist Co. "Es un honor proveer el alimento que tanto necesitan las familias de Texas que aún se están recuperando. Apreciamos nuestra sólida asociación con Feed the Children para que esto suceda y continuaremos trabajando juntos para ayudar a las familias necesitadas en todo el país".

StarKist ha sido socio de Feed the Children durante 12 años, y ha apoyado distintas iniciativas como proporcionar material educativo a maestros y estudiantes al igual que responder a desastres naturales. La generosidad de StarKist ha jugado un papel importante en la forma en que Feed the Children lucha contra el hambre y la pobreza infantil, que va más allá de simplemente abordar los problemas de inseguridad alimentaria.

"Solo a través de la asociación podemos llegar a las familias en riesgo y responder a emergencias críticas", dijo Travis Arnold, presidente y director ejecutivo de Feed the Children. "A través de nuestra asociación con StarKist y Belknap Ministries, podemos apoyar a los más vulnerables de Estados Unidos durante estos tiempos difíciles, proporcionándoles los alimentos y los elementos esenciales que tanto necesitan".

Visite feedthechildren.org/disaster-response para obtener más información sobre cómo Feed the Children trabaja con una amplia red de socios comunitarios para brindar ayuda en casos de desastre.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. ofrece productos alimenticios saludables y confiables en los Estados Unidos. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsa de una sola porción, que incluyen Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Como el atún favorito de Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca de StarKist, Charlie® the Tuna, llegó nadando a los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos en la actualidad. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad total de Dongwon Industries Co., Ltd.

Acerca de Feed the Children

En Feed the Children alimentamos a los niños hambrientos. Visualizamos un mundo en el que ningún niño se va a la cama con hambre. Tanto en los EE. UU. como a nivel internacional, estamos dedicados a ayudar a las familias y comunidades a lograr una vida estable y a reducir la necesidad de ayuda en el futuro, al tiempo que les proporcionamos alimentos y recursos para ayudarlos hoy. Distribuimos donaciones de productos de donantes corporativos a socios de la comunidad local, brindamos apoyo a maestros y estudiantes, y movilizamos recursos rápidamente para ayudar en los esfuerzos de recuperación cuando ocurren desastres naturales. A nivel internacional, gestionamos programas de desarrollo comunitario centrados en los niños en nueve países. Acogemos las asociaciones porque sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin relaciones de colaboración.

Visite feedthechildren.org para obtener más información.

Contactos con los medios:

Michelle Faist al 412-323-7457 o [email protected]

Samaiyah Islam al 405-650-4914 o [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1453867/StarKist_Donates.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1453868/StarKist_Feed_the_Children.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/950296/StarKist_Co_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/950345/Feed_the_Children_Logo.jpg

FUENTE StarKist Co.

