Enable Injections annonce un financement de 215 millions de dollars

CINCINNATI, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Enable Injections, Inc. (« Enable »), une société qui développe et fabrique la plateforme enFuse ® de systèmes expérimentaux portables pour l'administration de médicaments, est heureuse d'annoncer un financement de série C de 215 millions de dollars. Magnetar Capital (« Magnetar ») a dirigé ce financement avec de nouveaux investissements institutionnels de GCM Grosvenor, Squarepoint Capital, Woody Creek Capital Partners, ainsi que d'autres investisseurs. Enable a reçu un soutien important et continu de la part de ses investisseurs existants, notamment le Cincinnati Children's Hospital Medical Center, CincyTech, Cintrifuse et l'Ohio Innovation Fund.

enFuse® d'Enable Injections est une technologie innovante d'administration de médicaments conçue pour administrer par voie sous-cutanée (SC) de grands volumes allant jusqu'à 50 ml pour un large éventail de thérapies et de maladies, et pour fournir aux patients et aux prestataires une alternative sûre, pratique et rentable à l'administration en intraveineuse. Avec une plus grande flexibilité pour les patients et les prestataires de soins, enFuse est conçue pour permettre une augmentation de l'efficacité des prestataires de soins, minimiser l'exposition des patients dans la clinique et réduire les coûts liés aux soins de santé, dans le but de bénéficier aux patients et aux prestataires de soins de santé du monde entier.

« Enable Injections a observé une augmentation spectaculaire de la demande pour la technologie d'administration de médicaments à haut volume d'enFuse. Le financement de Magnetar aidera enFuse à continuer de redéfinir l'administration intraveineuse de médicaments en augmentant de manière significative nos efforts de développement et de commercialisation. Cela nous permettra d'atteindre encore plus de patients qui dépendent de médicaments par voie intraveineuse et, nous en sommes convaincus, d'améliorer considérablement leur vie », a déclaré Mike Hooven, président et PDG d'Enable Injections. « Magnetar et son équipe de soins de santé apportent à Enable une précieuse expertise de l'industrie et un vaste réseau de contacts financiers et biotechnologiques. Nous sommes ravis de nous associer à Magnetar pour développer la plateforme enFuse à l'échelle mondiale et concrétiser notre vision commune, qui consiste à soutenir la prochaine génération de connexions entre patients et prestataires de soins de santé grâce à une expérience améliorée de l'administration des injections. »

« Ce financement fournira des ressources supplémentaires pour intégrer de nouveaux programmes de partenariat pharmaceutique importants et accélérer nos programmes et plateformes de commercialisation avec les partenaires pharmaceutiques existants », a déclaré Tim Flaherty, vice-président exécutif et directeur financier chez Enable Injections. « Enable est une société plus forte avec Magnetar comme partenaire stratégique, grâce à son approche réfléchie de l'investissement dans les soins de santé. »

UBS Securities LLC a servi d'agent de placement exclusif à Enable Injections dans le cadre de ce financement.

À propos d'Enable Injections :

Basée à Cincinnati, Enable Injections est une société en phase de recherche qui développe et fabrique des systèmes d'administration de médicaments sous-cutanés, conçus pour améliorer l'expérience du patient, favoriser des résultats supérieurs et faire progresser la valeur et l'économie du système de santé. La plateforme d'administration de médicaments enFuse® d'Enable, qui se porte sur le corps, utilise des systèmes de fermeture de conteneurs standard pour administrer des produits pharmaceutiques et biologiques en grand volume. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.enableinjections.com .

À propos de Magnetar Capital :

Fondé en 2005, Magnetar est un gestionnaire d'investissements alternatifs multi-stratégies possédant environ 13,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2021. Magnetar cherche à obtenir des rendements stables ajustés au risque en employant de manière opportuniste une large gamme de stratégies alternatives de crédit et de revenu fixe, d'énergie et d'infrastructure et de placements systématiques. Magnetar investit dans toutes les régions et structures commerciales, sur les marchés publics et privés, en tirant parti d'une grande rigueur de l'analyse fondamentale et quantitative. La société est basée à Evanston, dans l'Illinois, et dispose de bureaux supplémentaires à Londres et à Houston. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.magnetar.com .

