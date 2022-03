Enabot annonce la disponibilité de l'EBO AIR

L'EBO Air représente une nouvelle étape dans l'évolution du compagnon robotique domestique, redéfinissant la manière dont les gens du monde entier interagissent, communiquent et se connectent les uns aux autres

Visionnez une vidéo de l'EBO Air d'Enabot ici

LONDRES, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- La société de robotique familiale, Enabot , a le plaisir d'annoncer la disponibilité immédiate de son compagnon robotique familial intelligent et interactif EBO Air, un compagnon robotique social de nouvelle génération qui offre confort, protection et compagnie à tous les membres de la famille, quelle que soit la distance, grâce à une campagne de financement participatif très réussie sur Kickstarter , qui a permis de récolter plus de 250 000 $. L'EBO Air est disponible dès maintenant sur le marché et sur le site Web d'Enabot .