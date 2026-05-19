Enabot présente les FamilyBots EBO Mini et Mini Sport

Petite taille, grande présence

SHENZHEN, Chine, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Enabot, pionnier de la robotique familiale, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'EBO Mini et de l'EBO Mini Sport, deux FamilyBots compacts conçus pour aider les utilisateurs à rester en contact avec leurs proches, à s'occuper de leurs animaux de compagnie et à interagir avec les environnements domestiques d'une manière plus immersive et plus mobile, offrant l'expérience d'un compagnon « Petit par la taille mais grand par la présence ».

Enabot Introduces EBO Mini & Mini Sport FamilyBots, Mini but Mighty, Big on Care

Les modèles EBO Mini et EBO Mini Sport sont disponibles en pré-commande aux prix de lancement à €169,99 (30 € de réduction) et €209,99 (40 € de réduction) respectivement sur le site web d'Enabot. L'offre de pré-commande EBO Mini est valable jusqu'au 20 juin, tandis que l'offre EBO Mini Sport est valable jusqu'au 20 août.

Conçus pour les ménages modernes, ces deux modèles combinent la mobilité, l'interaction à distance et les fonctions de gestion intelligente de la maison dans un design compact et accessible. Équipée d'une caméra 2K, d'un système audio bidirectionnel, d'une vision nocturne, d'un système d'évitement automatique des obstacles et d'un système de retour automatique à la base, la série Mini permet aux utilisateurs de surveiller à distance les membres de leur famille, leurs animaux de compagnie et leur environnement domestique, à tout moment et en tout lieu.

Contrairement aux caméras fixes traditionnelles, la série EBO Mini est conçue pour se déplacer librement dans la maison. Les utilisateurs peuvent piloter le robot à distance, interagir par le biais de la vidéo en direct, activer le jeu laser pour les animaux domestiques et saisir des moments mémorables de la vie quotidienne avec une plus grande flexibilité et une plus grande présence.

Conçue pour des scénarios familiaux réels, la série Mini permet d'interagir à distance avec sa famille, de surveiller les animaux de compagnie, la maison, et de tenir compagnie à des membres âgés de la famille. Grâce à la communication audio et vidéo mobile, à la mobilité intelligente et aux fonctions de mouvement interactives, les robots aident les utilisateurs à se sentir plus proches les uns des autres, même lorsqu'ils sont physiquement éloignés.

L'EBO Mini Sport présente plusieurs caractéristiques améliorées pour une expérience simplifiée et plus intelligente, notamment un moteur sans balai plus silencieux, des effets d'éclairage dynamiques au niveau des yeux et des capacités de reconnaissance des humains et des animaux de compagnie alimentées par l'IA.

Conçue pour la vie de famille moderne, la série Mini combine interaction ludique, gestion de la maison et connexion à distance dans un format compact. Malgré leur petite taille, les EBO Mini et Mini Sport sont conçus pour tenir compagnie et apporter une plus grande tranquillité d'esprit dans la vie de tous les jours.

À propos d' Enabot

Enabot estime que nos vies peuvent être améliorées par des robots familiaux intelligents. Notre vision d'un monde axé sur la technologie est positive, les robots faisant partie des solutions aux problèmes quotidiens, ce qui permet aux gens de consacrer leur temps à ce qui est le plus important : être là pour ceux qu'ils aiment. En créant des liens entre les gens, nous nous efforçons de promouvoir l'amour, l'amitié et le partage.

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