Enapter reçoit un financement de 9,3 millions d'euros pour le développement d'un procédé de production en série d'électrolyseurs

L'entreprise se prépare à lancer cet automne la construction de son site de production en grande série et de R&D, le "Enapter Campus". Elle fabrique aujourd'hui ses électrolyseurs AEM (Membrane Échangeuse d'Anions) en série. L'AEM est largement reconnue par les scientifiques comme étant la technologie d'électrolyse la plus rentable . Sa production en grande série permettra de réduire les coûts ainsi que d'atteindre les objectifs mondiaux de production d'hydrogène.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation, de la Numérisation et de l'Énergie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie vient d'annoncer un financement de 9,3 millions d'euros pour cette entreprise, reconnaissant ainsi son fort potentiel d'innovation (voir l'annonce ad hoc du 11.06.2021). Jusqu'à 66 personnes y travailleront, parmi les plus de 300 employés qui seront embauchés pour le Campus dans la collectivité de Saerbeck en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

« Avec le projet ELEFACT, nous allons de l'avant dans le développement de l'industrie de l'hydrogène. La production industrielle de masse d'électrolyseurs très innovants nous permettra de déployer de l'hydrogène vert à faible coût dans de nombreux secteurs. Cette technologie recèle un énorme potentiel pour la reconversion de notre industrie dans le respect du climat et apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs de protection du climat. Avec l'hydrogène, nous créons les opportunités d'emploi de demain. » – Prof Dr. Andreas Pinkwart, ministre de l'Économie, de l'Innovation, de la Numérisation et de l'Énergie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La nouvelle ligne de production sera capable d'automatiser la production de masse des composants des électrolyseurs AEM. L'assemblage des noyaux d'électrolyseurs se fera de manière autonome, ainsi que l'assemblage et le test des modules d'électrolyseurs finis. Développé en partenariat avec l'Université des Sciences Appliquées de Münster, leurs professeurs apporteront une expertise complémentaire en matière d'électrochimie.

Cette machine va ouvrir de nouvelles voies, libérer le pouvoir décarbonant de la technologie AEM et fournir un plan d'expansion", déclare Sebastian-Justus Schmidt, président d'Enapter. « La production de masse automatisée possible avec nos électrolyseurs AEM standardisés rendra l'hydrogène vert abordable, accessible et évolutif. »

Enapter est une société primée qui produit des générateurs d'hydrogène très efficaces basés sur la technologie d'électrolyse à membrane échangeuse d'anions (AEM). Sa technologie modulaire, protégée par un brevet, a fait ses preuves depuis 10 ans et permet la production en masse d'électrolyseurs à faible coût, prêts à l'emploi, pour de l'hydrogène vert à n'importe quelle échelle. Ils sont utilisés dans 36 pays, dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, l'industrie, le chauffage et les télécommunications. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie.

