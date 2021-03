Enate et Tech Mahindra annoncent un partenariat stratégique clé pour offrir aux clients une automatisation intelligente à grande échelle

Fondée en 2017 par Kit Cox, qui est également le PDG mondial d'Enate, la RPO d'Enate propose une plateforme Lite de gestion des BPM des flux de travail et des effectifs pour aider à accroître l'efficacité et à rationaliser les opérations entre les employés humains et les technologies du futur telles que les bots RPA, les plateformes OCR, les technologies NLP/AI/ML etc. Ce partenariat permettra aux clients de faire évoluer leur écosystème d'automatisation intelligente en augmentant l'efficacité de la main-d'œuvre humaine et robotique à travers différents fournisseurs de technologies d'automatisation.

George Mundassery, responsable mondial de l'automatisation et de l'intelligence artificielle chez Tech Mahindra, a déclaré : « Nous constatons que nombre de nos clients demandent une solution qui orchestre les flux de travail à travers différentes technologies d'automatisation, facilite la gouvernance homme-robot et assure une automatisation de bout en bout. Ce partenariat s'inscrit dans notre cadre NXT.NOW et, avec la plateforme innovante de RPO (externalisation du processus de recrutement) d'Enate, nous allons permettre la transformation numérique et répondre aux besoins évolutifs du client. »

Uday Jose, MD - Enate India, a ajouté : « Avec l'expertise de Tech Mahindra dans la gestion de grands programmes de transformation multi-géo, et la technologie d'Enate pour soutenir et simplifier l'automatisation à l'échelle de l'entreprise, nous sommes enthousiastes à l'idée que cela va conduire à la prochaine vague de création de valeur et d'économies que les entreprises recherchent maintenant au-delà de la RPA. La technologie d'orchestration d'Enate met à l'échelle l'écosystème d'automatisation intelligente en tirant parti des capacités de gestion des flux de travail, du bpm et de la main-d'œuvre hybride de Lite, conçues spécialement pour l' efficacité et l'intégration humaines et numériques . »

Enate est une plateforme SaaS d'orchestration de processus robotique dont le siège est au Royaume-Uni et qui dispose d'un bureau APAC en Inde. Enate combine les capacités de gestion de Lite BPM, Workflow et Workforce pour lier tous les membres de l'équipe humaine et/ou les technologies d'automatisation en un seul cadre.

La plateforme peut être déployée en quelques semaines et permet de fournir des services à partir de plusieurs sites. Enate a été nommé Hot Vendor 2019 par HFS Research et compte parmi ses clients des marques comme Mizuho, une grande banque mondiale, parmi d'autres noms comme Capgemini, Capita et l'un des Big Four.

