Encarar desafios: Shunde, em Guangdong, está modernizando seus parques industriais de cidades pequenas

SHUNDE, China, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 2019, houve progresso significativo e grande determinação demonstrada por Shunde, um distrito da cidade de Foshan, no sul da China, na província de Guangdong, para modernizar os parques industriais de cidades pequenas. Foram consolidados 1.030,7 ha de terras, e 114 ha foram transformados em áreas recuperadas e florestadas. Também foram construídos 7 milhões de metros quadrados de novas fábricas, e 4.178 empresas retrógradas e não confiáveis fecharam. Existem planejamentos para substituir 382 parques industriais de cidades pequenas por 20 modernos aglomerados industriais. Com isso, a dispersão de pequenas fábricas subdesenvolvidas ficará no passado, fazendo emergir um novo cenário industrial em Shunde, apresentando um ecossistema industrial coordenado e organizado.

A principal modernização do Parque Industrial de Baochong finalmente faz progresso, com 98,8% de votos a favor, de acordo com o Gabinete de modernização de parques industriais em cidades pequenas do distrito de Shunde, com esforço de dois meses liderado por 15 grupos de pessoas, que visitam mais de 2.500 famílias em Huaxi, no distrito de Shunde.

Este, no entanto, é mais um exemplo comum da modernização de 382 parques industriais de cidades pequenas acontecendo em Shunde.

O distrito decidiu fazer dessa modernização sua prioridade máxima, pois os recursos para o desenvolvimento são escassos, e o caminho para o crescimento não é claro. O esforço de reformas permitirá que Shunde melhore instituições, atualize indústrias e crie outro padrão, oferecendo mais oportunidades para o desenvolvimento com qualidade.

Na década de 90, surgiram os parques industriais das cidades pequenas, liderados por empresas municipais de Shunde. Muita força produtiva foi liberada, a paixão pelo empreendedorismo foi inspirada e uma cadeia industrial completa foi promovida. Foi o clima de negócios resultante que criou as empresas Fortune Global 500 de Midea e Country Garden e transformou Shunde em um renomado centro de manufatura.

No entanto, esses parques agora se tornaram um obstáculo à modernização industrial. Inúmeros problemas que eles envolvem, como as complexidades da propriedade da terra, sérios problemas de segurança e operação ineficiente, retardaram a vinda de talentos e os fatores de inovação, dificultando o crescimento de Shunde.

"Na busca pelo desenvolvimento com qualidade, os parques industriais das cidades pequenas representam a noz mais difícil de quebrar. Deve-se fazer esforço total para vencer a batalha, já que não há duas maneiras de fazê-lo", disse Guo Wenhai, secretário do Comitê Shunde do CPC.

A modernização desses parques é a única saída para Shunde. Eles, que outrora conduziram o distrito à prosperidade, ainda são a resposta para o futuro.

A solução para a modernização dos parques industriais de cidades pequenas apenas pode ser obtida pela prática, uma vez que não há precedentes a seguir. O distrito de Shunde está decidido a seguir adiante apesar das dificuldades. Se tiver sucesso nessa busca, o distrito não será apenas um epítome do desenvolvimento do Delta do Rio das Pérolas, mas também um excelente exemplo de modernização industrial dessa região e do crescimento econômico com qualidade do país. A nova era exige uma nova rodada de reformas. Uma vez que o desenvolvimento da qualidade representa a tendência dos tempos atuais, a modernização dos parques industriais de cidades pequenas será uma oportunidade para que Shunde acelere a mudança do modelo de crescimento e embarque em uma nova jornada de desenvolvimento.

FONTE The Office of Village-Level Industrial Park Upgrading in Shunde District, Guangdong

