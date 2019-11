Encerramento da Feira de Alta Tecnologia da China de 2019 (CHTF2019) em Shenzhen

SHENZHEN, China, 20 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A 21ª Feira de Alta Tecnologia da China (CHTF2019), com o tema "Revigorando a área da Grande Baía através da abertura e da inovação" encerrou com sucesso em 17 de novembro de 2019. O evento de cinco dias serviu como plataforma para exposições, fóruns, intercâmbios tecnológicos e cooperação, além de ter um papel ativo na promoção das inovações tecnológicas e na melhoria do ambiente de inovação.