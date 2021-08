Encerramento de portfólio de produtos na indústria nacional ainda é alto neste ano

SÃO PAULO, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Taxa de Retração Industrial, levantamento estatístico promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, constata que mais empresas encerraram o portfólio de produtos nos sete primeiros meses deste ano, quando se compara ao mesmo período do ano passado. A taxa acumulada no ano cresceu 10,5% no total no Brasil.

Apesar desse cenário, o indicador pode representar certo otimismo, pois em julho Taxa de Retração Industrial teve queda de 18,8% com relação ao mês anterior pelo terceiro mês consecutivo. Para MPE a queda foi de 19,9%.



Julho /2021 comparado a junho 2021 Julho /2021 comparado a julho 2020 Acumulado no ano Acumulado últimos 12 meses Brasil - 18,8% 9,3% 10,5% 6,3% MPE -19,9% 21,2% 16,4% 12,2%

Olhando para o mesmo mês do ano anterior, houve um crescimento da inatividade das empresas em 9,3% para o número Brasil e 21,2% para MPE. Entre os meses de janeiro e julho de 2021, a Taxa de Retração Industrial está acumulada em 10,5% para o total Brasil e em 16,4% no indicador para MPE.

Sobre a Taxa de Retração Industrial

A Taxa de Retração Industrial é um levantamento estatístico que gera informações úteis ao monitoramento e antecipação de tendências econômicas, constituindo-se em importante ferramenta para a tomada de decisões nos âmbitos público e privado. É útil para análises econômicas realizadas no meio acadêmico, em consultorias e em organizações públicas. Esse indicador foi criado com base no número de empresas que encerram seu portfólio de produtos e foi concebido com a finalidade de aferir e identificar tendências no encerramento de atividades empresariais no Brasil.

Devido à sua abrangência e com o intuito de manter a confidencialidade e proteger a identidade das empresas, sua publicação ocorre por meio de um número índice, calculado com base média 2012 = 100. São publicados os números Total Brasil e a abertura para Micro e Pequenas Empresas (MPE). O indicador possui poder explicativo direto com significância estatística. A série histórica da Taxa de Retração Industrial inicia-se em janeiro de 2013.

Sobre a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil é uma organização multissetorial sem fins lucrativos que representa nacionalmente a GS1 Global. A entidade conta com cerca de 58 mil associados que representam 31% do PIB nacional e 18% dos empregos formais. Em todo o mundo, a GS1 é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (Código de Barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos. Além de estabelecer padrões de identificação de produtos e comunicação, a associação oferece serviços e soluções para as áreas de varejo, saúde, transporte e logística. Mais informações em www.gs1br.org.

