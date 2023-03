Les enchères commencent à 39 millions de dollars pour la parcelle de prestige de 125 millions de dollars

LOS ANGELES, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Senderos Canyon , la plus importante opportunité foncière de Los Angeles, Californie, États-Unis, consistant en environ 260 acres vierges au cœur du prestigieux Bel Air, est en vente aux enchères jusqu'au 15 mars 2023, à 16 heures PT. Situé sur trois parcelles contiguës non développées, Senderos Canyon représente un pourcentage stupéfiant de 6 % de la superficie totale de Bel Air et est connu pour être la dernière parcelle disponible de cette taille dans la région du Grand Los Angeles. La vente aux enchères est organisée par Paramount Realty USA, une importante société de vente aux enchères nationale, et par les courtiers inscripteurs Melinda et Scott Tamkin de Compass.

« Le terrain est roi », a déclaré le coagent de cotation Scott Tamkin. « Senderos Canyon offre une chance unique de posséder ce qui est peut-être le terrain le plus exceptionnel, un véritable joyau national, dans le quartier convoité de Bel Air. »

« Nous sommes ravis de nous occuper de la vente aux enchères d'une propriété trophée de cette ampleur », a indiqué Misha Haghani, propriétaire de la maison de vente aux enchères Paramount Realty USA. « Cette propriété exceptionnelle de 260 acres à Bel Air, au même titre qu'une œuvre d'art, est absolument irremplaçable et cette vente aux enchères représente incontestablement une opportunité générationnelle. »

Véritable parcelle trophée polyvalente à quelques minutes de Beverly Hills, Senderos Canyon offre un ensemble diversifié de possibilités de développement résidentiel et commercial. Ses terres luxuriantes offrent une toile vierge pour une enclave résidentielle de luxe ou d'autres projets tels qu'un terrain de golf, un centre équestre, un centre de bien-être, un campus sportif et plus encore.

Pour soumettre une offre, programmer une visite ou obtenir de plus amples informations, veuillez contacter Paramount Realty USA au 212-867-3333 ou à [email protected] .

À propos de The Tamkin Group at Compass The Tamkin Group at Compass est spécialisé dans les services immobiliers et agit au nom de ses clients pour l'achat et la vente de maisons et d'immeuble de rapport dans la région de Los Angeles DRE#01336758/01336759.

À propos de Paramount Realty USA Paramount Realty USA est une société nationale de vente aux enchères immobilières de premier plan. L'équipe a commercialisé, vendu ou conseillé plus de 2 milliards de dollars de biens immobiliers et de participations mezzanines dans toute l'Amérique du Nord par le biais de ventes aux enchères. La société a vendu aux enchères des biens immobiliers de luxe, résidentiels et commerciaux pour des particuliers fortunés, des sociétés de capital-investissement, des promoteurs, des family offices, des prêteurs, des agences gouvernementales et d'autres propriétaires de biens immobiliers. Rendez-vous sur www.prusa.com pour plus d'informations.

