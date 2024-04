Enclustra präsentiert auf der Embedded World 2024 FPGA-Embedded-Chip-Innovationen in Münzgröße mit lebensrettenden, lebensverändernden und traumhaften Fähigkeiten

NÜRNBERG, Deutschland, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Embedded World 2024 wird Enclustra mit mehr als 20 FPGA (Field Programmable Gate Array)-Embedded-System-on-Module (SoM)-Technologielösungen das grenzenlose Innovationspotenzial für das nächste große Ding präsentieren. Den Anfang macht Pluto, der winzige Titan mit den Maßen 30 x 30 mm. Das neue SoM im Münzformat mit der Stärke des AMD Zynq UltraScale+ MPSoC zeichnet sich durch ultrakompakte eingebettete Intelligenz und Portabilität aus und beschleunigt die Entwicklung kompakter und tragbarer Low-Power-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Sicherheit. Der Miniaturformfaktor und die hohe Verarbeitungsleistung von Pluto sind ideal für die Echtzeit-Videoverarbeitung in medizinischen Smart Glasses, VR, Umweltüberwachung, Drohnen, autonomer Navigation und künstlicher Intelligenz.

„Enclustra nutzt die strategischen Partnerschaften mit AMD, Altera und Microchip, um seinen Kunden ein umfassendes Ökosystem von hochmodernen FPGA-Lösungen anzubieten, die hinsichtlich Leistung und Kosten optimiert sind. Wir haben ihre Technologie in unser Pluto SoM integriert, das eine unvergleichliche Rechenleistung und Effizienz in einem kompakten Formfaktor ermöglicht", sagt Philipp Baechtold, Geschäftsführer der Enclustra GmbH. „Die Zukunft ist rosig für Innovationen mit FPGA-Embedded-Chip-Technologien, die lebensrettende, lebensverändernde und traumhafte Lösungen schaffen."

Anwendungsvorteile der von Enclustra angebotenen FPGA-Lösungen:

Medizin und Wissenschaft - niedrige Latenzzeiten und ultraschnelle Reaktionszeiten für Diagnose, Bildgebung und Behandlung in den Bereichen Ultraschall, MRT, CT-Scans, 3D- und 4K -Endoskopie sowie chirurgische Robotik.

-Endoskopie sowie chirurgische Robotik. Drahtlose Kommunikation - Enclustras Andromeda XRU50 Radiofrequenz System-on-Chip (RFSoC) demonstriert klare Signalkommunikation und Datenverarbeitung für eine Zunahme der angeschlossenen Geräte.

Vision Systems - gewährleistet die Echtzeitverarbeitung von AR- und VR-Bildern, Überwachung, 3D-Bildgebung und Gesichtserkennung.

Test und Messung - Simulation realer Szenarien durch kundenspezifische Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung, präzise Signalsteuerung und anpassbare Gerätefunktionen.

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Vereinfachung der komplexen Navigation, Verfolgung und Kommunikation für Satelliten, Verteidigungssysteme, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Navigation und Avionik.

Industrie - Steigerung der Produktivität durch Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung und -protokollierung.

Besuchen Sie Enclustra in Halle 5-211, 9. bis 11. April 2024 von 09:00 bis 18:00 Uhr. Erleben Sie die Pluto-Startveranstaltung am 10. April 2024, 14:30 - 15:30 Uhr in Halle 5-210 oder virtuell über LinkedIn.

Informationen zur Enclustra GmbH

Mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, den USA und China bietet Enclustra alles rund um FPGA - Design- und Entwicklungsdienstleistungen, die das gesamte Spektrum der FPGA-basierten Systementwicklung abdecken: Hochgeschwindigkeits-Hardware oder HDL-Firmware für eingebettete Software, Systementwurf, Spezifikation und Implementierung sowie Prototyping. Und bald wird Enclustra FPGA-Produkte „Made in the USA" herstellen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.enclustra.com

