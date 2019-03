Encontro em São Paulo antecipa as novidades da Anuga 2019

SÃO PAULO, 13 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Em encontro com a mídia e o trade realizado no dia 12/03, logo após a abertura da edição inaugural da ANUFOOD Brazil – Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e Bebidas, no São Paulo Expo, a Koelnmesse antecipou as novidades da Anuga. O maior encontro do mundo para o mercado de alimentos e bebidas completa seu centenário e terá neste ano, entre os dias 5 e 9 de outubro, em Colônia, na Alemanha, sua 35ª edição.

"Teremos neste ano a maior Anuga de todos os tempos", destacou Herbert Marner, Diretor executivo da Koelnmesse, organizadora do evento. "Estamos convictos de que bateremos os recordes da edição anterior, de 2017, quando recebemos 165 mil visitantes e tivemos 7.405 expositores, de 107 países, espalhados por uma área de 284 mil metros quadrados".

A Anuga segue o conceito de dez feiras sob o mesmo teto. Todas as vertentes do mercado têm uma área de exposição dedicada: Anuga Fine Food; Anuga Frozen Food; Anuga Meat; Anuga Chilled & Fresh Food; Anuga Dairy; Anuga Bread & Bakery; Anuga Drinks; Anuga Organic; Anuga Hot Beverages; e Anuga Culinary Concepts.

Além da mostra de produtos e serviços, a Anuga abriga um programa de conferências internacional e uma série de atrações paralelas. Os novos produtos e tendências atuais do setor serão apresentados na Anuga Trend Zone e no Anuga Taste Innovation Show. Temas sobre nutrição serão discutidos na conferência NEWTRITION X, enquanto a logística e a distribuição de alimentos serão o foco da conferência iFood 2019, organizada pelo Instituto Alemão para Tecnologia de Alimentos (DDI). O futuro do varejo, por sua vez, será esmiuçado no Congresso E-Grocery.

No encontro, Franz-Martin Rausch, General Manager da Associação Alemã de Alimentos e Bebidas (BVLH) explicou que a Europa passa por um momento de apreensão quanto à qualidade e à quantidade de alimentos. "O cenário é de exigência por uma alimentação mais saudável e funcional, mas ao mesmo tempo existe preocupação com a oferta. Seremos capazes de alimentar toda a população?", indagou.

"O Brasil tem sido um parceiro forte e constante da Anuga há muitos anos", comentou Marner. Em 2015, 93 empresas nacionais expuseram no evento. Em 2017, o número subiu para 115. A APEX Brasil está organizando um pavilhão brasileiro na Anuga 2019. Além disso, a ABIEC e a terão associadas expondo no espaço Anuga Meat".

Informações para imprensa:

Teresa Silva - anuga@2pro.com.br |+55 (11) 3030-9463/9403/9422

FONTE Anuga

SOURCE Anuga