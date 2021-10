Encontro Global de Energia Digital da Huawei de 2021 será inaugurado em 16 de outubro em Dubai

No mundo pós-COVID, a recuperação econômica ecológica tem recebido atenção considerável, uma vez que os líderes mundiais estão empenhados em recuperar as economias da recessão por meio de um redimensionamento que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência da infraestrutura e das comunidades. Até o momento, 137 países da Convenção do Clima das Nações Unidas, responsáveis por 80% das emissões globais, se comprometeram com as metas de zero emissão de carbono. A chave para a neutralidade de carbono é o desenvolvimento de um novo sistema de energia.

Com foco em inovações digitais para um mundo inteligente e de baixo carbono, o encontro reunirá formuladores de políticas de energia, profissionais dos setores de centro de dados, TIC e energia renovável, além de executivos de todo o mundo para discutir os desafios e oportunidades nas áreas de desenvolvimento sustentável e transformação digital.

Na próxima cúpula, Charles Yang, o recém-nomeado presidente de Marketing Global, Vendas e Serviços, da Huawei Digital Power, dará inicio ao evento, destacando o compromisso da Huawei Digital Power de construir uma sociedade inteligente de baixo carbono. Yang foi indicado para a nova função após ter atuado anteriormente como presidente da Huawei no Oriente Médio.

Uma interessante lista de palestrantes representando agentes globais do setor e parceiros da Huawei, como a Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute e Engie, compartilharão suas próprias melhores práticas, histórias de sucesso e casos de uso para aprimorar a eficiência energética por meio da digitalização.

É inegável que nenhuma empresa é capaz de obter sucesso na transição energética sozinha. Agora, mais do que nunca, a construção de um futuro sustentável e de baixo carbono requer ações conjuntas e colaboração de todo o ecossistema de energia, negócios e governo. Assim, o encontro destaca a declaração "Chamado para Ação" defendida pela Huawei que convoca empresas do setor de energia em todo o mundo a definir as coordenadas para um setor de energia carbono líquido zero.

Pela primeira vez na história, a Huawei acredita que todos podem participar de uma mudança radical em termos de eficiência e na rara oportunidade de conciliar o paradoxo entre o progresso para todos e um futuro sustentável para o nosso planeta. Dessa forma, a empresa está comprometida em trabalhar com seus clientes e parceiros para desenvolver sistemas de baixo carbono e de energia inteligente.

A Huawei também terá uma experiência de transmissão ao vivo completa da cúpula. As inscrições para o evento on-line podem ser feitas aqui.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, impulsionaremos a conectividade onipresente e promoveremos acesso igual para as redes; levaremos a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos do planeta para oferecer um poder de computação superior onde você precisar, quando você precisar; criaremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e empresas a ser mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para as pessoas em todos os aspectos de suas vidas, quer seja em sua residência, escritório, ou em qualquer lugar. Para mais informações, acesse a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga-nos em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655761/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655762/2.jpg

FONTE Huawei Digital Power

SOURCE Huawei Digital Power