Encora आईटी और आईटी-कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन में वर्ष 2022 के लिए India's Best Workplaces™ की शीर्ष 25 कंपनियों में शुमार

Great Place to Work® द्वारा भारतीय कार्यालयों के लिए नवीनतम मान्यता के साथ Encora, 2022 अवार्ड सीजन में अब तक तीन अवॉर्ड प्राप्त कर चुका है

स्कॉट्सडेल, एरिजोना, 29 नवम्बर, 2022 /PRNewswire/ -- अगली पीढ़ी के उत्पाद इंजीनियरिंग के वैश्विक प्रदाता Encora ने आज घोषणा की कि Great Place to Work® द्वारा भारत में उसके कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन (आईटी-बीपीएम) की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए शीर्ष 25 कंपनियों में शामिल किया गया है। श्रेणी में Encora को 455 दावेदारों में से चुना गया था। नवीनतम मान्यता के अलावा, भारत में Encora के कार्यालयों को समग्र रूप से 2022 के Great Place to Work (GPTW™) और महिलाओं के लिए India's Best Workplaces™ 2022 के रूप में भी प्रमाणित किया गया।

Encora की चीफ पीपल ऑफिसर मेलिसा रिबेरो ने कहा, "Great Place to Work® भारत के इस नवीनतम सम्मान से हम रोमंचित हैं।" "इन कार्यालयों ने, हमारे वैश्विक संस्कृति दर्शन का सम्मान करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि Encora हमारे कर्मचारियों को देखभाल और विचार के साथ व्यवहार करते हुए व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करता है। Great Place to Work® से प्राप्त ये रैंकिंग हमारे प्रयासों की पुष्टि करना जारी रखती है और यह प्रमाणित करती है कि हमारी संस्कृति विविधता, साम्यता और समावेशन की सुविधा देती है, साथ ही सभी के लिए सफल होने और बढ़ने के अवसर पैदा करती है।"

आईटी और आईटी-बीपीएम रैंकिंग में India 2022 Best Workplaces™ के लिए विचार किए गए सभी संगठनों का कठोर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, Great Place to Work® इंस्टीट्यूट कर्मचारी अनुभव की गुणवत्ता को मापने के लिए सर्वेक्षण करता है। इसके अलावा, वे संपूर्ण कर्मचारी जीवनचक्र के दौरान कंपनियों की प्रथाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन करते हैं।

"Encora में, हम अपने लोगों को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति और हमारे अविश्वसनीय विकास के पीछे प्रेरक शक्ति मानते हैं। Great Place to Work® इंस्टीट्यूट से प्राप्त यह समर्थन हमारी व्यक्ति-प्रथम संस्कृति का एक सार्थक अभिलेख है," भारत में Encora के ईवीपी एंड सीओओ अनीश कोर्ला ने कहा। "सबसे बढ़कर, हमने एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण करने के लिए काम किया है जहां लोग सुरक्षित, सम्मानित, सशक्त महसूस करते हैं, और अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित होते हैं।"

Encora की लीडरशिप टीम सीखने एवं विकास के अवसरों और साझेदारी को विकसित करके विश्व स्तर पर और क्षेत्रीय रूप से अपने लोगों का समर्थन करती है; टीम के सदस्यों को जोड़े रखने और जुड़े रहने के लिए नए टूल और प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है; लचीले और दूरस्थ कार्य जैसे कर्मचारी लाभ प्रदान करती है; और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए उपकरणों में निवेश करती है।

आईटी और आईटी-बीपीएम 2022 में India's Best Workplaces™ की रिपोर्ट और पूरी सूची (वर्णानुक्रम में) यहां देखी जा सकती है। निरंतर सुधार पर केंद्रित संस्कृति बनाने के लिए Encora की प्रतिबद्धता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें https://www.encora.com/about।

Encora के बारे में

स्कॉट्सडेल, एरिजोना में मुख्यालय और निजी इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल द्वारा समर्थित, Encora दुनिया की कुछ अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए पसंदीदा नवाचार भागीदार है। यह पूर्वानुमानित विश्लेषण, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, IoT, क्लाउड और टेस्ट ऑटोमेशन जैसी अगली पीढ़ी की सेवाएं प्रदान करता है। Encora के पास HealthTech, FinTech, HiTech, IAM और साइबर सुरक्षा, डिजिटल कॉमर्स, EdTech, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक, दूरसंचार और अन्य विशेष उद्योगों में डीप क्लस्टर वर्टिकल क्षमताएं हैं। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, कोस्टा रिका, कोलम्बिया, बोलिविया, पेरू, ब्राजील, भारत और एशिया पैसिफिक में 40+ कार्यालयों और नवोन्मेष प्रयोगशालाओं में 7,600 से अधिक एसोसिएट्स के साथ, Encora का वैश्विक प्रतिभा पूल, माइक्रो-इंडस्ट्री वर्टिकल विशेषज्ञता और प्रोपराइटरी दक्ष इंजीनियरिंग क्षमताएं ग्राहकों को प्रभाव लाने के लिए अपनी गति में सुधार करने में सक्षम बनाती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें www.encora.com।

Great Place to Work®के बारे में

Great Place to Work® कार्यस्थल संस्कृति पर वैश्विक प्राधिकरण है। वर्ष 1992 से, इसने दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया है और इस जानकारी का उपयोग यह परिभाषित करने के लिए किया है कि शानदार कार्यस्थल की नींव विश्वास होती है। The Trust Index© कर्मचारी सर्वेक्षण लीडरों को आवश्यक फीडबैक, परिणाम और रिपोर्ट प्रदान करता है जो कंपनी को डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। वे जो कुछ भी करते हैं वह हर संगठन को सबके लिए काम करने की शानदार जगह बनने में सहायता करके एक बेहतर दुनिया बनाने के मिशन से प्रेरित होता है।

