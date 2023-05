Encora anuncia a aquisição da Softelligence, estabelecendo as primeiras Capacidades de Entrega na Europa

A Encora Holdings Limited, uma empresa do Grupo Encora, assinou um acordo definitivo para adquirir a Softelligence SRL, uma empresa romena de serviços de engenharia de software

SCOTTSDALE, Arizona, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Encora, fornecedora global de engenharia digital de última geração, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a Softelligence, uma fornecedora romena de serviços de engenharia de software, para estabelecer os primeiros centros de entrega da Encora na Europa. A crescente presença global da Encora permite que a empresa forneça serviços nearshore para clientes nas Américas, Ásia-Pacífico, Austrália e agora também na Europa.

"Espera-se que a Softelligence expanda muito nosso alcance global e fortaleça nossa capacidade de fornecer serviços nearshore de alta qualidade para clientes em todo o mundo", disse Anand Birje, CEO da Encora. "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Adrian Blidarus e sua equipe, pois eles fornecerão conhecimento crítico para aprimorar nossas capacidades e promover nossa missão de ser a principal fornecedora global de soluções de engenharia."

A Softelligence oferece uma gama abrangente de serviços de engenharia de software e soluções digitais para bancos, seguros e outros setores. Por meio de seus escritórios e locais de entrega em Bucareste e Craiova (Romênia) e em Skopje (Macedônia), a Softelligence permite que organizações dos setores de seguros e bancários acelerem o crescimento orientado por dados com a próxima geração de InsurTech, automação, IA, aprendizado de máquina e engenharia de software.

"Estamos muito satisfeitos por tornarmo-nos parte da família Encora e sentimos que esta parceria fortalecerá muito nossa capacidade de atender clientes no Reino Unido, Europa continental e muito mais", disse Adrian Blidarus, fundador e CEO da Softelligence. "A Softelligence e a Encora encaixam-se muito bem culturalmente, e sentimos que nossos recursos proporcionarão valor crítico aos clientes atuais e futuros".

"O anúncio de hoje sinaliza a entrada formal da Encora no mercado europeu. Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe Softelligence para oferecer serviços de engenharia de software de classe mundial aos clientes em todos os centros econômicos do mundo", disse Venu Raghavan, fundador e presidente executivo da Encora.

A Encora cresceu para mais de 9.000 associados nos EUA, Europa, América Latina, Índia e Ásia-Pacífico. A Softelligence apoiará a expansão estratégica da Encora para a Europa e reforçará seus recursos para atender clientes em novos mercados.

Os termos da transação não foram divulgados. Conforme o acordo, a Softelligence continuará a operar com sua liderança e equipe existentes como uma subsidiária integral da Encora. A transação está sujeita à aprovação regulatória habitual e espera-se que seja concluída em meados de 2023. Após o fechamento, a Softelligence começará a implementar a reformulação da marca para operar sob a marca Encora.

Para saber mais sobre a Encora e seus serviços de engenharia digital, acesse www.encora.com.

Sobre a Encora

Com sede em Scottsdale, Arizona e apoiada por renomadas empresas de capital privado, Advent International e Warburg Pincus, a Encora é a parceira de inovação preferencial de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo. Ela oferece serviços premiados de engenharia digital, incluindo ciência e engenharia de dados, IA generativa, engenharia de produtos de software, serviços em nuvem, DevOps, experiência digital, engenharia de qualidade e segurança cibernética. A Encora tem profundos recursos verticais de clusterização em HealthTech, Fintech, HiTech, IAM e Cibersegurança, comércio digital, viagens e hospitalidade, cadeia de suprimentos e logística, telecomunicações e outros setores especializados. Com mais de 9.000 colaboradores em mais de 50 escritórios e laboratórios de inovação nos EUA, Reino Unido, Canadá, América Latina, Índia e Ásia-Pacífico, o pool global de talentos Encora, a experiência vertical do setor e os recursos proprietários de engenharia ágil permitem que os clientes entreguem resultados superiores de negócios por meio de ciclos de inovação acelerados. Para mais informações, acesse www.encora.com.

Sobre a Softelligence

A Softelligence permite que as organizações de serviços financeiros acelerem o crescimento com a InsurTech de última geração por meio de automação, IA e aprendizado de máquina. Ela tem amplo conhecimento do setor e uma ampla experiência em projetos digitais que abrangem fluxos de cotação e vinculação sem papel, automação do processo de reivindicações por meio de IA, detecção de fraudes usando algoritmos de aprendizado de máquina em linhas pessoais e comerciais, empréstimos corporativos e especializados, bem como digitais, Know Your Customer (KYC) e outros fluxos bancários digitais. De dados a insights com dashboards atraentes, dos processos e formulários manuais até as jornadas puramente digitais do cliente, a Softelligence é a parceira preferida de muitas seguradoras e bancos de alto nível na Europa.

