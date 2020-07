Encuentra24 et OLX Group unissent leurs forces en Amérique centrale

Au Panama, au Costa Rica et au Salvador, la plateforme existante Encuentra24 et la plateforme locale OLX fusionneront sous le nom de marque Encuentra24. Au Guatemala, la plateforme locale OLX fusionnera et sera lancée sous la marque Encuentra24. Ce sera Encuentra24 qui assurera la gestion des nouvelles exploitations dans les quatre pays, en plus de ses activités déjà présentes sur d'autres marchés en Amérique centrale et en Amérique latine.

Plus de cinq millions d'utilisateurs chaque mois vont bénéficier grâce à cette fusion d'une expérience nouvelle et de tout premier ordre des petites annonces. Encuentra24 et OLX réunissent des capacités à la fois uniques et complémentaires pour ce qui est de la mise au point de produits et de leurs fonctionnalités. L'offre sera ainsi renforcée dans des catégories essentielles comme l'immobilier, l'automobile et l'emploi. Plateformes de petites annonces les plus populaires et les mieux cotées sur l'ensemble de leurs marchés, ces sociétés représentent à elles deux un total de près de 600 000 annonces.

Boris Métraux, PDG et cofondateur d'Encuentra24, a souligné : « Cette fusion est une source de croissance potentielle considérable pour la nouvelle société et nous sommes très enthousiastes d'accéder à deux nouveaux marchés. L'entreprise Encuentra24 n'a cessé de se renforcer ces dernières années et OLX nous apporte d'autres ressources d'innovation pour faire passer cette croissance à une vitesse supérieure. Nous allons nous consacrer ensemble à procurer à nos usagers le meilleur parcours possible. »

Ricardo Donoso, directeur régional d'OLX Group, a ajouté : « Nous sommes depuis toujours persuadés qu'il faut une proposition locale solide pour nos utilisateurs, c'est pourquoi nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'un acteur régional dont l'état d'esprit est axé sur une forte croissance. Cette fusion permettra de faire profiter à nos usagers d'une offre plus large et d'une meilleure expérience client, d'où davantage de valeur à la fois pour les usagers et pour l'entreprise. Cet accord établit de façon certaine en Amérique centrale une nouvelle valeur de référence dans le secteur des petites annonces en ligne. »

