Encuesta EY: los empresarios de raza negra y latinos en todo el país experimentaron un aumento en los ingresos durante el año pasado

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pesar de la incertidumbre económica causada por la pandemia de COVID-19 y las barreras sistémicas, los empresarios de raza negra y latinos vieron un rendimiento en los negocios sin precedentes en los últimos 12 meses, según una encuesta realizada por Ernst & Young LLP (EY EE. UU.) titulada La Paradoja del Emprendedor: Cómo los empresarios de raza negra y latinos están equilibrando el crecimiento y la incertidumbre. Esta investigación revela que, si bien casi nueve de cada 10 empresarios de raza negra y latinos establecidos cumplieron o superaron sus expectativas de desempeño el año pasado, a casi todos les preocupa que haya sido impulsado por un aumento de la atención a corto plazo.

"Los emprendedores de raza negra y latinos son una fuerza económica y nuestra investigación subraya su capacidad de resiliencia y producción empresarial", dijo Lee Henderson, líder privado de EY para las Américas y Patrocinador ejecutivo de la Red de acceso para emprendedores de EY. "Sin embargo, se necesita más acción por parte de los consumidores, inversionistas y toda la comunidad empresarial para abordar las disparidades causadas por la falta de acceso a capital, mentores y redes, así como para garantizar de manera sostenible el crecimiento económico a largo plazo de los propietarios de empresas minoritarias".

La encuesta fue encargada por la Red de acceso para emprendedores de EY, un programa de mentores inmersivo y acelerador de negocios para emprendedores de raza negra y latinos. Esta investigación se propuso para comprender las experiencias únicas de estos líderes durante la pandemia de COVID-19 y después de un ajuste de cuentas nacional sobre el racismo y la discriminación. Se les pidió a más de 1.000 empresarios de raza negra y latinos establecidos, que lideran negocios en todas las industrias y producen ingresos anuales de $2 millones a $25 millones, que reflexionen sobre cómo el entorno social, político y económico actual los ha impactado a ellos, sus negocios y cuál es su perspectiva del futuro.

Los resultados clave arrojaron los siguiente:

Desempeño sólido y sostenido: a pesar de los trastornos ocasionados por la COVID-19, el 88 % cumplió o superó las expectativas de desempeño, el 73 % experimentó un crecimiento empresarial de moderado a significativo y el 77 % anticipa un crecimiento adicional durante 2022 en comparación con 2021.





Impactos del cálculo racial de los Estados Unidos: el 88 % afirma que el fuerte enfoque en la equidad racial ha aumentado la atención hacia sus negocios y el 99 % afirma que esto les permitió invertir en sus negocios de formas que de otro modo no podrían haberlo hecho mediante la innovación de productos, la mejora de la infraestructura y la contratación.





Preocupaciones por la disminución de la atención: entre los que experimentaron una mayor atención hacia su negocio, casi todos (93 %) están preocupados de que proporcionará solo un impulso a corto plazo y casi la mitad (48 %) dice que un retroceso en el impulso dificultaría la retención de los empleados actuales.

"Nuestra investigación muestra que a los empresarios de raza negra y latinos les preocupa con razón que sus negocios puedan verse afectados de forma negativa a medida que se desvanece el enfoque sobre ellos", afirmó Nit Reeder, director del programa Red de acceso para emprendedores de EY. "El mayor igualador de la disparidad de riqueza es la propiedad empresarial. Debemos mantener un fuerte apoyo a los empresarios minoritarios para lograr un cambio duradero".

Además, la encuesta destaca cómo los empresarios de raza negra y latinos se relacionan con mentores y redes profesionales. De los encuestados, el 56 % dice que una red de proveedores y socios confiables es clave para el crecimiento del negocio y el 53 % identifica el acceso a un mentor como un recurso igualmente valioso. Esto subraya el impacto del modelo Red de acceso de emprendedores de EY, que no solo da la bienvenida a los participantes a una red de élite de emprendedores, inversores, asesores y otros líderes empresariales, sino que también proporciona a cada participante un ejecutivo de EY dedicado como su mentor personal.

"La red de acceso para emprendedores ha sido invaluable", dijo Maurice Brewster, fundador y director ejecutivo de Mosaic Global Transportation. "Mi mentor de EY facilitó los vínculos con firmas de capital de riesgos e incluso me ayudó a lanzar un nuevo negocio de vehículos eléctricos. Aunque he sido CEO durante casi 20 años, este programa me dio la oportunidad de trabajar en mi negocio, no solo en él, sino con resultados reales".

La Red de acceso de emprendedores de EY actualmente incluye a 120 emprendedores de raza negra y latinos de todos los EE. UU. y vincula a los participantes con recursos, redes y tutoría individual para acotar las brechas de disparidad de larga data. La próxima cohorte de emprendedores de este programa se anunciará en diciembre de 2021.

La Encuesta de empresarios de raza negra y latinos de EY fue realizada por Wakefield Research entre 1.000 empresarios de raza negra y latinos establecidos en organizaciones con ingresos en el rango de $2 millones a $25 millones. La encuesta se envió mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea entre el 3 y el 18 de agosto de 2021.

Para obtener más información, visite www.ey.com/EAN.

