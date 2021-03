Endotronix célèbre la 100e implantation du capteur de pression artérielle pulmonaire Cordella™ pour la gestion proactive et à distance de l'insuffisance cardiaque

Une étape importante est franchie au moment où l'entreprise se prépare à passer au stade suivant de sa croissance commerciale et de son expansion

LISLE, Illinois, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc, une société de santé numérique et de technologie médicale dédiée à l'avancement du traitement de l'insuffisance cardiaque, a annoncé aujourd'hui la 100e implantation internationale du capteur de pression de l'artère pulmonaire Cordella (Cordella Sensor) réalisée par le cardiologue utilisant le plus important dispositif d'implantation au monde, Faisal Sharif, médecin de l'hôpital Bon Secours et directeur de la recherche cardiovasculaire au NUIG, situés à Galway en Irlande. Le capteur fournit de précieux relevés de la pression artérielle en tant qu'élément du système Cordella™ pour l'insuffisance cardiaque (système Cordella) afin de permettre aux cliniciens d'adapter de manière proactive le traitement et les médicaments à distance sans avoir besoin de se rendre au cabinet. Cette étape a permis de recruter des patients pour les trois essais cliniques de la société : SIRONA, SIRONA II et PROACTIVE-HF. Les essais SIRONA II et PROACTIVE-HF, dont le recrutement est en cours, se prononceront en faveur des demandes d'approbation réglementaire pour le marquage CE et l'autorisation préalable de mise sur le marché (AMM) du capteur d'artère pulmonaire (AP) et conduiront la société vers une commercialisation mondiale.

« La prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique devient rapidement le traitement standard chez les patients en classe III de la NYHA », a déclaré le Dr Liviu Klein, directeur du programme d'assistance circulatoire mécanique à l'UCSF et chercheur principal national de l'essai PROACTIVE-HF. « Alors que les cliniciens cherchent à mieux gérer l'insuffisance cardiaque, notre objectif est d'améliorer la qualité de vie des patients tout en les maintenant hors de l'hôpital, ce qui est particulièrement important à l'heure actuelle. Grâce aux données cliniques complètes fournies par le système Cordella avec le capteur PA, mon équipe peut adapter à distance la posologie des médicaments afin de fournir un traitement conforme aux directives et, en en définitive, améliorer la qualité de vie des patients. »

Le système Cordella permet une prise en charge évolutive de l'insuffisance cardiaque à distance et vise à accroître l'adhésion au traitement médical dirigé (GDMT) et à permettre une détection précoce de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. La plateforme se compose d'un système de prise en charge complet des patients qui recueille en toute sécurité des indicateurs de santé quotidiens non invasifs, associé à un capteur de pression PA implantable de nouvelle génération et parfaitement intégré. Ensemble, ils fournissent les informations nécessaires aux cliniciens pour adapter la posologie des médicaments de manière proactive et améliorer les soins prodigués aux patients entre deux consultations médicales, tout en favorisant le remboursement des activités de prestation de soins.

« Nos partenaires cliniques sont extraordinaires. Nous apprécions les efforts considérables qu'ils ont déployés pour atteindre cette étape importante et leur dévouement sans faille primordiale à l'amélioration des soins prodigués aux patients », a ajouté Harry Rowland, cofondateur et directeur général d'Endotronix. « Notre équipe reste axée sur la promotion de nos sites cliniques et l'accélération du recrutement des essais, alors que nous cherchons à créer une dynamique en vue d'une commercialisation mondiale fructueuse du capteur Cordella. »

Programme clinique d'Endotronix

Endotronix sponsorise un programme clinique solide portant sur trois essais cliniques fondamentaux : SIRONA (premier essai sur l'homme), SIRONA II (pour la demande d'approbation du marquage CE) et PROACTIVE-HF (pour l'AMM). L'essai SIRONA (premier essai sur l'homme), qui est actuellement en phase de suivi, a été conçu pour prouver l'innocuité et la précision du capteur Cordella. L'étude a satisfait aux principaux critères de précision et d'innocuité et a démontré que les patients respectaient les mesures quotidiennes. Les résultats de SIRONA FIH ont été publiés dans l'European Journal of Heart Failure (octobre 2020).1

Le recrutement est en cours pour les essais SIRONA II et PROACTIVE-HF, qui visent à obtenir l'approbation réglementaire du capteur Cordella dans l'Union européenne et aux États-Unis, respectivement. Axés sur les patients souffrant d'insuffisance cardiaque de classe III de la New York Heart Association (NYHA), les deux essais cherchent à démontrer les avantages d'une prise en charge complète de l'insuffisance cardiaque chronique. Pour en savoir plus, consultez le site https://endotronix.com/clinical/ .

À propos d'Endotronix

Endotronix, Inc. est une société de technologie médicale axée sur l'avancement du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Privée, la société est soutenue par des investisseurs de classe mondiale dans le domaine des technologies médicales, notamment Aperture Venture Partners, BioVentures Investors, LSP, Lumira Ventures, OSF Ventures, Seroba Life Sciences, Skydeck LLC, SV Health Investors, Wanxiang Healthcare Investments et deux investisseurs stratégiques d'entreprise anonymes. Pour en savoir plus, consultez le site www.endotronix.com.

Le système Cordella, sans le capteur, est disponible pour un usage commercial aux États-Unis et dans l'Union européenne et est actuellement utilisé dans des centres de cardiologie aux États-Unis et dans l'Union européenne. Le capteur Cordella fait l'objet d'une enquête clinique et n'est disponible pour une utilisation commerciale dans aucune zone géographique.

1 Mullens W, Sharif F, et al. Solution numérique de soins de santé pour la gestion proactive de l'insuffisance cardiaque avec le système Cordella Heart Failure System : résultats de l'étude SIRONA, première étude sur l'homme. Eur J Heart Fail. 22 oct. 2020 (10):1912-1919.

