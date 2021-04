endpoint lance ConnectionPOINT™ - Un programme de partenariat conçu pour accélérer les résultats et faire progresser la médecine grâce à l'interfaçage de la technologie eClinical de nouvelle génération

« Bien que ce soit notre lancement officiel d'un programme de partenariat, nous collaborons depuis plus d'une décennie avec les meilleurs fournisseurs de technologie eClinical afin de contribuer à la transformation de l'avenir du développement de médicaments », annonce Ryan Keane , directeur commercial, endpoint. « Ce que nous avons appris en prenant cet engagement d'établir des relations et de développer la technologie depuis si longtemps, c'est que nous pouvons voir plus loin ensemble, non seulement pour faire avancer l'industrie, mais aussi pour disposer de la capacité réelle d'atteindre, puis de dépasser, ces objectifs communs. ConnectionPOINT est l'aboutissement de ce succès. Il offre aux commanditaires la tranquillité d'esprit que les systèmes traditionnellement disparates n'ont pas forcément, en permettant aux nombreux fournisseurs eClinical de communiquer harmonieusement les uns avec les autres et en repoussant les limites de la vitesse et de l'efficacité des données, ce qui n'existe pas dans l'écosystème eClinical d'aujourd'hui. »

La mission fondamentale de ConnectionPOINT est de favoriser une infrastructure évolutive et de développement durable au sein d'un réseau de partenariats solides et approuvés en soutien des activités et de la technologie eClinical, fondées sur les principes de création d'opportunités, de stimulation de l'innovation et d'harmonisation de fourniture dans l'ensemble de l'écosystème.

L'une des applications les plus convaincantes de ces alliances stratégiques est la revigoration de l'alignement des technologies et des gammes de services qui sont généralement considérées comme discrètes et essentielles, mais qui ont également des intersections traditionnelles familières, bien qu'elles soient maintenant prêtes à générer de nouvelles opportunités perturbatrices. Voici ce que disent certains des partenaires d'endpoint au sujet des avantages déjà reconnus de ConnectionPOINT et des accomplissements grâce à leur technologie existante communiquant avec l'IRT d'endpoint :

« Lorsque TSS et endpoint se sont réunis pour explorer ce que nos entreprises pouvaient accomplir ensemble dans notre domaine, nous avons instantanément reconnu qu'il était possible de faire plus que les gains faciles des points de contact traditionnels, comme la surveillance de base des expéditions », explique Evan Hahn, vice-président Amérique du Nord de TSS, un important fournisseur mondial de technologies et de services de surveillance de la température. « Toutes les conversations à tous les niveaux entre endpoint et TSS, allant des PDG aux PME techniques en passant par les services de développement commercial, ont rapidement mené à l'idée d'aller plus loin et de préparer cette partie de l'écosystème aux changements qui auront lieu dans l'industrie et à un besoin grandissant de données en temps réel et de fonctionnalités contribuant à la surveillance de la température. Il était clair qu'endpoint et TSS établiraient rapidement le fondement pratique et attendu d'une approche intégrée. Ensuite, la prochaine génération d'intégration bidirectionnelle en temps réel, qui va au-delà du niveau d'expédition jusqu'au niveau de l'article, s'applique à l'inventaire du site ainsi qu'au besoin d'expédition standard, et est prête à fonctionner à toutes les frontières où la technologie de surveillance sans fil ouvre ce domaine. C'est exactement ce que nous avons fait. Cette ligne droite vers un objectif est irréalisable si les deux organisations ne sont pas fortement en accord. »

« Une des nombreuses options de collecte directe de données (DDC) dans encapsia®, eSource DDC, est très prometteuse pour l'industrie en tant qu'option autonome, mais son principal avantage reste celui d'apporter de la simplicité à cet écosystème complexe de technologie et de services d'essais cliniques. À cette fin, il y a plus de deux ans et demi, nous avions mis à profit l'architecture dynamique d'encapsia avec l'approche d'hyperintégration d'endpoint et un effort conjoint pour relier étroitement les systèmes en un continuum d'expérience pour les sites et les gestionnaires d'étude », affirme Temitope Keyes, directeur général de Cmed Technology. Les équipes encapsia et endpoint ont fait preuve d'un engagement profond à l'égard du partenariat, de la réussite des clients, de l'innovation technologique et du partage de connaissances dans l'industrie, ce qui renforce notre capacité mutuelle à fournir ensemble, avec succès, un ensemble de systèmes hautement harmonisés. Nous proposons une solution intuitive et transparente pour les fournitures cliniques et les flux de production des exploitations cliniques, toujours en conformité et tout en utilisant des données dynamiques en temps quasi réel. »

Le spectre des possibilités peut aller de l'interfaçage profond de produits à de nouveaux modèles commerciaux, et nécessite tout ce qui précède.

« Les systèmes et les outils créés par notre industrie sont souvent très spécifiques au protocole et dépendent des besoins du commanditaire. Par conséquent, les sites ont souvent une myriade d'applications à apprendre ainsi que des identifiants de connexion associés à gérer et à mémoriser », déclare Rick Malone, directeur du développement commercials de McCreadie Group. « Nous cherchons des solutions qui offrent aux équipes officinales de recherche la souplesse nécessaire pour accomplir leurs tâches dans le flux de production qu'elles préfèrent tout en répondant aux besoins propres au protocole du commanditaire. Nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire partageant les mêmes idées que celles d'endpoint, qui voit le regroupement des besoins du site et de ceux des commanditaires par le biais de notre intégration « unique en son genre » comme une victoire pour toutes les parties concernées. McCreadie Group et endpoint ont investi plus d'un an dans l'élaboration d'une solution qui facilite le fonctionnement des sites tout en offrant aux commanditaires une meilleure intégrité des données et une rapidité d'exécution. »

« Même s'il s'agissait d'une promesse de tirer parti de l'expertise, des forces et des avantages collectifs évidents de l'interaction directe entre les partenaires, nous reconnaissons que cela crée également un défi pour ceux qui se joignent à ce collectif », explique Vincent Puglia, directeur principal des alliances stratégiques, endpoint. L'engagement constant, l'intensification des conversations, l'élimination des obstacles, l'étude des nouveaux modèles commerciaux et les questions telles que « Que se passera-t-il ensuite ? » et « Que pouvons-nous faire de plus ? » est un engagement considérable. Il ne sera pas accessible à tout le monde, mais à ceux qui adoptent une mission comme celle de ConnectionPOINT, car la qualité des rendements ne peut pas être surestimée. »

