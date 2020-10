Enem 2020: InterCement oferece vagas gratuitas para curso preparatório

Esse é um benefício exclusivo para os membros e familiares da Rede do Amigo Construtor – uma comunidade online de profissionais da construção com treinamentos técnicos e uma área de divulgação de trabalhos. Para ter acesso à plataforma basta um simples e gratuito cadastro. É importante destacar que as vagas para os cursos preparatórios são limitadas, por isso é preciso se inscrever o quanto antes.

"Essa iniciativa da InterCement é muito importante para nós. Estamos apoiando o filho do profissional da construção civil, tornando educação de qualidade mais acessível. Além disso, estamos investindo na próxima geração de profissionais que podem até trabalhar conosco no futuro", ressalta Pedro Henrique Antunes, gerente de marketing da InterCement.

A ação é um marco para a cimenteira e também para sua parceira. O Descomplica é a primeira empresa de educação digital do Brasil. A plataforma iniciou seus trabalhos em 2011 como uma start-up de educação online, ajudando estudantes de todo o País a conseguir uma boa nota no Enem e a passar nos principais vestibulares. Desde 2016, o Descomplica começou a olhar para outras fases da vida do aluno e, hoje, é focado em cinco categorias: Escolas, Vestibulares, Universidades, Concursos e Pós-graduação.

