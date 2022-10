Energia solar por assinatura representa 67% da geração fotovoltaica no Brasil, segundo a HCC Energia Solar

Atualmente há mais de 5.600 pessoas que utilizam a energia solar compartilhada no Brasil

SANTA MARIA, Brasil, 15 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A conta de luz no Brasil é a segunda mais cara do mundo. A conta seria equivalente a 34,2% do orçamento mensal do brasileiro, em um valor de R$ 462,72. Dados são da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace).

"Os gastos com a luz fazem os brasileiros até mesmo recorrerem a meios ilícitos, como o famigerado "gato", explica Luiz Alberto Wagner, CEO da HCC Energia Solar. "A energia solar seria uma auxiliadora nesse caso", diz.

Luiz Alberto Wagner - CEO, HCC Energia Solar

Quando falamos de outros países, como os europeus, o modelo de "comunidades solares" se baseava em cooperativas ou consórcios de consumidores, que juntos viabilizavam a instalação de pequenas usinas, compartilhando da energia produzida, mesmo que distante do local de consumo.

Com a autorização do governo federal para implantação de pequenas usinas, de até 5 MW (megawatts), surgiram as chamadas "fazendas solares". Similares ao conceito de fazenda mesmo, a "colheita" da energia é colocada à disposição dos clientes a partir da distribuidora local, e a cota é contratada para consumo na forma de assinatura mensal.

Essas fazendas solares são instaladas em pontos de alta irradiação, com equipamentos específicos para armazenamento de energia para posterior distribuição. Para o consumidor final, é como se estivesse alugando um lote nessa fazenda, para usar em sua casa.

"Nessa modalidade, o proprietário da unidade consumidora passa a ser associado de um empreendimento ou fazenda solar, podendo receber os créditos da geração de energia oriunda de fontes sustentáveis", comenta Luiz Alberto Wagner.

Desde 2020, a geração distribuída passou a representar a maior parcela da geração solar fotovoltaica no Brasil, representando 67% da capacidade instalada brasileira em março de 2022.

Uma vantagem da assinatura é que o preço não acompanha os aumentos e bandeiras tarifárias. O valor referente aos créditos adquiridos é atrelado à produção da fazenda solar, e não à das hidrelétricas. Dessa forma, fica descolado de eventuais eventos climáticos que afetam as estações de chuvas.

"Outro ponto é não haver obrigatoriedade de fidelidade ao plano contratado. A assinatura da pode ser cancelada, diferentemente da instalação das placas, que precisam ser adquiridas. Caso o cliente mude de endereço dentro da área de cobertura da distribuidora, a assinatura continua válida, sem precisar de alterações", diz o empresário.

