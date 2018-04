Energica : surprenant premier trimestre 2018, après une année 2017 intense qui a fait entrer la société dans l'histoire du motocyclisme mondial

Energica Motor Company S.p.A., un fabricant italien de motos électriques hautes performances, a clôturé le premier trimestre 2018 avec un carnet de commandes en cours dépassant le total des ventes de l'année précédente. Au cours de 2017, Energica s'est employé à promouvoir ses produits et l'ensemble du secteur des véhicules électriques, afin de poursuivre l'objectif consistant à devenir le leader dans ce segment. Grâce à ces efforts, Energica a été choisi par Dorna comme unique fabricant pour la Coupe du Monde FIM Enel MotoE™, la première compétition de motos électriques au monde, qui débutera en 2019.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663182/Energica_Electric_Motorcycles.jpg )



« Durant ces quelques premiers mois de 2018, nous avons obtenu des résultats extraordinaires : notre carnet de commandes a dépassé, en peu de temps, les ventes de 2017 », a déclaré Livia Cevolini, la PDG d'Energica Motor Company S.p.A. « Ces résultats ont été obtenus grâce au lancement de notre troisième modèle, le modèle électrique à l'ancienne Eva EsseEsse9 et à notre participation au projet MotoE™. »

« Notre objectif est de maintenir cette direction et de poser d'autres jalons dans le secteur automobile mais aussi, bientôt, dans le domaine des véhicules de course électriques. »

Energica 2017

Au cours de cette année, Energica a renforcé sa présence aux États-Unis en nommant Stefano Benatti PDG d'Energica Motor Company Inc. - quelqu'un de stratégique pour développer la marque -, qui a promu les activités actuelles en Californie et travaillé sur de nouveaux partenariats commerciaux à Los Angeles, Santa Monica, San Francisco et au Texas.

En Europe, Energica a amélioré son réseau de vente à travers de nouveaux accords commerciaux en Allemagne, en France, en Italie et des négociations ont été entamées en Europe de l'Est, en Irlande et aux Émirats arabes unis.

Energica Motor Company S.p.A. a rejoint CharIN e.v., une association officielle créée par les principaux fabricants et fournisseurs du secteur automobile électrique, qui élaborent et promeuvent le système de charge combiné (CCS) en tant que norme, pour charger tous les types de véhicules électriques à batterie.

En mai, Energica a dévoilé la première station de recharge rapide siglée, à Selva di Val Gardena, dans la région des Dolomites. L'infrastructure fait partie du « Fast Charge Infrastructure Program ». La société apparaît comme l'unique fabricant de motos électriques au monde à investir dans des infrastructures de charge siglées à son nom.

R-D

En 2017, le département R-D a obtenu trois brevets importants concernant des composants essentiels présents sur chaque moto de série : la VCU - Vehicle Control Unit (Unité de contrôle du véhicule), le Supply Unit (Unité d'alimentation) et l'eABS.

Depuis le deuxième trimestre, Energica participe au projet MotoE™. L'équipe a participé à plusieurs essais sur piste ayant convaincu la commission Dorna, qui a confié à Energica le rôle d'unique fabricant pour la Coupe du Monde FIM Enel MotoE™.

En parallèle, Energica avance en vue d'élaborer la nouvelle base technologique des nouveaux véhicules commercialisés en 2020.

Second tour de démonstration d'Ego Corsa en Argentine

Le Championnat du Monde FIM MotoGP™ 2018 revient cette semaine avec le Gran Premio Motul de la República Argentina, le 8 avril.

Le second tour de démonstration d'Ego Corsa se tiendra ce jour-là, pour promouvoir la Coupe du Monde FIM Enel MotoE™.

Le deuxième pilote à entrer en piste sur la fusée verte sera l'Argentin Sebastián Porto, bien connu du Motorsport et du MotoGP™.

D'autres tours de démonstration d'Ego Corsa, d'Energica, se tiendront durant les courses MotoGP™ à venir, dont la prochaine le 22 avril à Austin (Texas), avec Colin Edwards - la « Tornade du Texas », l'un des plus grands pilotes de l'histoire des États-Unis !

Le MotoGP™ - Gran Premio Motul de la República Argentina - se tiendra le dimanche 8 avril, jusqu'à 15h00 (heure locale UTC -3).

Le second tour de démonstration MotoE™ se tiendra le dimanche 8 avril à 14h25 (heure locale UTC -3).

À propos d'Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company S.p.A. est le premier fabricant italien de motos électriques hautes performances.

Energica Ego et Energica Eva sont d'ores et déjà en vente, par le biais d'importateurs agréés, aux États-Unis et en Europe. Energica Motor Company Inc. est le distributeur exclusif d'Energica Motor Company SpA en Amérique du Nord.

SOURCE CRP Service Srl