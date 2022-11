Energica, filiale d'Ideanomics, présente sa gamme de produits 2023 et fait le point sur ses services et sa stratégie au salon de la moto de Milan

NEW YORK, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics (Nasdaq: IDEX), une entreprise mondiale axée sur l'accélération de l'adoption commerciale des véhicules électriques (VE), annonce aujourd'hui que sa filiale Energica présentera sa gamme de produits 2023, totalisant dix motos, à l'EICMA. Livia Cevolini, PDG d'Energica, et d'autres dirigeants d'Energica seront présents pour partager plus d'informations sur les variantes de produits, la technologie, les mises à jour des services et l'unité commerciale Energica Inside.

« Depuis plus d'une décennie, Energica joue un rôle de plus en plus important à l'EICMA », déclare Livia Cevolini, PDG d'Energica. « Notre présence croissante à cet événement reflète le succès d'Energica. Nous avons connu une croissance rapide dans presque tous les pays où nous vendons nos produits, nous avons intégré de nouveaux marchés passionnants et nous avons célébré quatre années de participation à la Coupe du monde FIM Enel MotoE™. J'ai hâte de partager à l'EICMA la manière dont Energica s'appuiera sur ce remarquable bilan.

Seront exposés les nouveaux modèles récemment lancés : Experia, Ego+, Eva Ribelle et EsseEsse9+. Energica continue d'améliorer ses produits grâce à des mises à jour technologiques innovantes, garantissant que les motos Energica offrent plus de puissance, de couple et d'autonomie que toute autre moto électrique sur le marché. Energica lance également une extension de garantie que les clients peuvent acheter et qui couvre la batterie pendant cinq ans, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus.

Energica présentera également une édition spéciale de l'Experia pour les flottes de police, un nouveau segment de marché passionnant pour l'entreprise. Ce modèle spécialement adapté s'appuie sur la fourniture par Energica de 88 motos EsseEsse9+ à la police nationale indonésienne. Grâce à des capacités de fabrication récemment étendues et à un réseau de distribution mondial en pleine expansion, Energica est prête à approvisionner les flottes de police partout dans le monde.

Energica Inside, dont l'objectif est d'aider d'autres industries à s'électrifier plus rapidement, donnera aux participants de l'EICMA l'occasion de voir de près la technologie innovante et exclusive de l'entreprise. Le moteur E2110, conçu en collaboration avec la société italienne Mavel, et l'unité de contrôle du véhicule d'Energica seront exposés. Le moteur E2110, qui équipe l'Experia, trouve des applications dans les secteurs agricole, maritime et aérien.

« Lorsqu'Ideanomics a acquis Energica, notre objectif était d'aider l'entreprise à se développer au-delà de son héritage de course », déclare Robin Mackie, président d'Ideanomics Mobility. « Aujourd'hui, je suis fier qu'Ideanomics ait permis à Energica de doubler sa capacité de production, de lancer de nouveaux modèles plus attrayants pour le marché et d'obtenir d'importantes commandes de flotte. Ce succès repose sur un fait simple : Energica fabrique les meilleures motos électriques du monde. »

Depuis le début de l'année, Energica a vendu 30 % de motos en plus par rapport à l'année 2021. Ideanomics prévoit une demande forte et soutenue pour les vélos Energica au quatrième trimestre 2022. En outre, Energica dispose déjà d'un important carnet de commandes pour sa toute dernière offre de produits : l'Experia.

Avec le soutien continu d'Ideanomics, Energica accélère le bouleversement du marché mondial des deux-roues avec ses motos électriques à haute performance. La société fournit également sa technologie et son expertise à d'autres industries par le biais de son unité commerciale Energica Inside. Ideanomics résout la complexité de l'électrification des flottes, en offrant aux opérateurs de flottes tout ce dont ils ont besoin pour s'électrifier plus rapidement, plus facilement et à moindre coût, le tout en un seul endroit.

