Energimp foca na excelência técnica e maior previsibilidade nos resultados

SÃO PAULO, 30 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Energimp, empresa com mais de 10 anos no mercado brasileiro que opera e comercializa energia eólica, reorganiza seu modelo de negócio com o objetivo de alcançar excelência operacional. A companhia possui 363,3 MW em operação e pretende retomar o crescimento no médio prazo.

A Energimp realizou uma impressionante operação de retrofit durante os últimos 18 meses, ao substituir 193, dos seus 242 aerogeradores IMPSA, por modelos atuais da fabricante chinesa Goldwind International.