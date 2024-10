Énergisez votre automne : Jackery offre jusqu'à 46 % de réduction sur les solutions énergétiques à l'occasion des Amazon Prime Deal Days

LONDRES, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Comme les feuilles, les prix de Jackery chutent aussi à l'occasion des d'Amazon Prime Deal Days. Les 8 et 9 octobre, les amateurs de plein air peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 46 % sur les solutions énergétiques de pointe de Jackery. Des stations électriques portables aux générateurs solaires en passant par les panneaux solaires, de nombreux produits seront disponibles à des prix réduits.

Explorer 240 V2 : Alimentation ultra-portable pour les aventures en sac à dos

Parmi les offres les plus intéressantes figure la nouvelle Explorer 240 V2. Cette station électrique portable est dotée de la technologie de batterie LiFePO4, offrant un stockage d'énergie léger, idéal pour les sacs à dos. Mesurant seulement 231 x 153 x 169 mm et pesant seulement 3,6 kg, l'Explorer 240 V2 offre une capacité de 256 Wh. Ses cinq ports de sortie la rendent polyvalente, qu'il s'agisse d'une escapade en plein air à l'automne ou de l'alimentation d'un bureau mobile. Elle est désormais disponible pour seulement 219€, contre 299€ auparavant, soit une économie de 27 %.

Explorer 1000 V2 : Alimentation à haute capacité pour les voyages prolongés en plein air

Pour ceux qui ont besoin d'une plus grande capacité, l'Explorer 1000 V2 est le compagnon idéal pour l'automne. Cette station électrique, associée à un panneau solaire SolarSaga 100W, est désormais 20 % plus petite et 10 % plus légère que les modèles comparables, avec un poids de seulement 11 kg et des dimensions compactes de 327 x 224 x 247 mm. Avec une capacité de 1,07 kWh et des capacités de charge rapide, elle est idéale pour les séjours prolongés en camping. Pendant les Prime Deal Days, le prix baisse de 400€, passant de 1299€ à 899€ .

La meilleure offre : Explorer 500 avec 46 % de réduction

Jackery Explorer 500 affiche les plus grandes économies, avec une réduction de prix de 46 %. D'un prix initial de 659.99€, elle sera disponible pour seulement 359€. Cette station électrique portable offre une capacité de 518 Wh, une puissance de 500 watts et six ports pour alimenter vos appareils lors de vos aventures en plein air. Son panneau solaire pliable permet de produire facilement de l'énergie durable lors des déplacements.

Encore Plus de Réductions sur la Boutique en Ligne Jackery France

En plus des promotions sur Amazon Prime Deal Days, Jackery offre encore plus de réductions sur la boutique en ligne Jackery France pour alimenter vos aventures en plein air cet automne. Découvrez-en plus sur fr.jackery.com.

Pour toutes les demandes de renseignements, les demandes d'images et les évaluations de produits, la presse peut contacter : Jiatong Li, [email protected], ou appelez +4915223970329.

