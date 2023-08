Enerkem et Technip Energies s'associent pour déployer la technologie de production de biocarburants et produits chimiques circulaires à partir de déchets

MONTRÉAL et PARIS, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Enerkem Inc. et Technip Energies ont signé un protocole d'entente afin de conclure un accord de collaboration visant à accélérer le déploiement de la plateforme technologique d'Enerkem pour la production de biocarburants et de produits chimiques circulaires à partir de déchets non recyclables.

Enerkem’s Edmonton commercial-scale demonstration plant which will inspire future projects developed with Technip Energies Enerkem and Technip Energies Logo

Enerkem se spécialise dans le développement et la commercialisation de sa technologie pionnière de gazéification qui transforme les déchets non recyclables en biocarburants, en carburants à faible intensité carbone et en produits chimiques circulaires, pour répondre aux besoins des secteurs difficiles à décarboner tels que l'aviation et le transport maritime. Depuis 2016, Enerkem exploite une usine de démonstration commerciale en Alberta, au Canada. De plus, l'entreprise est actuellement impliquée dans le développement et la construction de nouvelles installations commerciales de transformation des déchets en méthanol au Canada et en Europe.

Technip Energies, qui a réalisé avec succès des projets liés aux biocarburants et carburants à faible intensité carbone dans le monde entier, apportera son expertise en matière d'ingénierie, d'intégration de technologies et de réalisation de projets pour soutenir les projets développés par Enerkem. Ce partenariat renforcera la capacité et la rapidité d'exécution de projets d'Enerkem. De plus, cette collaboration sera axée sur les efforts stratégiques visant à optimiser les éléments de conception et à industrialiser l'approche en reproduisant les concepts d'Enerkem pour de futurs projets.

Afin d'accélérer le déploiement de sa technologie, Enerkem a l'intention d'établir une société de développement (DevCo). L'objectif de DevCo est d'acquérir des sites et d'obtenir les permis nécessaires pour la conception et la réplicabilité de bioraffineries utilisant la plateforme méthanol d'Enerkem, afin de soutenir la production de biocarburants, de carburants à faible intensité carbone et de produits chimiques circulaires.

Dominique Boies, PDG d'Enerkem, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Technip Energies pour accélérer le déploiement de la technologie d'Enerkem en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. La vaste expertise de Technip Energies permettra aux clients d'Enerkem de bénéficier de la rapidité de mise sur le marché des projets et d'une optimisation des coûts, soutenant ainsi leurs efforts de décarbonation et leurs objectifs de développement durable ».

Bhaskar Patel, SVP Carburants durables, Chimie et Circularité de Technip Energies, affirme: « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d'Enerkem pour le déploiement de sa plateforme technologique servant à convertir les déchets en produits finis de valeur et durables tels que des biocarburants. En tirant parti de notre expertise en ingénierie, en chimie durable et en projets de biocarburants, nous soutiendrons l'exécution des projets et le déploiement de la technologie d'Enerkem. »

À propos d'Enerkem

Fondée en 2000, Enerkem développe et commercialise sa technologie innovante de gazéification qui transforme les déchets non recyclables en biocarburants, en carburants à faible intensité carbone et en produits chimiques circulaires pour les secteurs difficiles à décarboner, y compris les carburants durables pour l'aviation et le transport maritime. La technologie d'Enerkem est une solution aux problèmes de gestion des matières résiduelles et à la dépendance aux combustibles fossiles, tout en contribuant au développement d'une économie circulaire pour un avenir durable et sans émission de carbone.

Avec son siège social établi à Montréal, Enerkem compte près de 300 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, et réalise divers projets à travers le globe, dont la première bioraffinerie commerciale au monde en Alberta (Canada) qui produit du biométhanol avancé et du méthanol circulaire à partir de déchets non recyclables. Une installation à grande échelle basée sur la plateforme de transformation des déchets en méthanol d'Enerkem est en cours de construction au Québec (Canada) et devrait être opérationnelle en 2025. À Tarragone (Espagne), la technologie d'Enerkem est au cœur du projet Ecoplanta qui produira du biométhanol et du méthanol circulaire à partir de déchets non recyclables. Pour plus d'information : www.enerkem.com

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 35 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis. Pour plus d'information : www.technipenergies.com

