Enerkem gibt die Ernennung eines neuen CEO bekannt

MONTREAL, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Enerkem, der führende Technologieanbieter für die Herstellung von kohlenstoffarmen Kraftstoffen und Chemikalien aus Abfällen, freut sich, die Ernennung von Michel Chornet zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt zu geben, der Dominique Boies in dieser Funktion ablöst. Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe wichtiger Veränderungen zur Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens.

Michel Chornet, der bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Führungsteams von Enerkem ist, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Rolle des CEO. Die Ernennung war naheliegend, da Michels Familie Enerkem im Jahr 2000 mit den Mitbegründern Esteban Chornet (seinem Vater) und Vincent Chornet (seinem verstorbenen Bruder) gegründet hat. Michel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologieentwicklung, Geschäftsentwicklung, Anlagenneugründungen, Performance, Finanzierungsaktivitäten und Wachstumsmanagement sowie Forschung und Entwicklung. Er ist seit über 17 Jahren bei Enerkem in verschiedenen Führungspositionen tätig und leitete insbesondere die Geschäftsentwicklung und das Technologiemanagement.

Michel tritt die Nachfolge von Dominique Boies an, der Enerkem in den letzten sieben Jahren durch entscheidende Meilensteine geführt hat. Dominique Boies war zunächst als CFO von Enerkem tätig, bevor er 2019 die Rolle des CEO übernahm. Unter seiner Führung erreichte Enerkem wichtige Meilensteine, darunter kritische Phasen wie den Start von Enerkems erstem kommerziellen Projekt Varennes Carbon Recycling , das derzeit in Quebec gebaut wird, das Vorantreiben mehrerer Großprojekte und die Sicherung strategischer Finanzpartnerschaften.

In seinem Rückblick auf Dominique's Beiträge drückte Michel seine große Dankbarkeit für die Führung und das Engagement seines Vorgängers aus. „Dominique hat ein solides Fundament für den zukünftigen Erfolg von Enerkem gelegt, und ich fühle mich geehrt, auf diesem Fundament aufzubauen", sagte Michel. „Dominique wird für immer ein Teil des Weges von Enerkem sein, und wir danken ihm von Herzen für seinen Beitrag".

Mit Blick auf die Zukunft betonte Michel das Engagement von Enerkem, auf den derzeitigen Erfolgen aufzubauen. „Unser Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Beschleunigung der Kommerzialisierungsbemühungen, um die Dekarbonisierung der schwer abbaubaren Sektoren auf der ganzen Welt zu unterstützen", so Michel. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir über die beste verfügbare Technologie zur Dekarbonisierung der maritimen Industrie durch unser kohlenstoffarmes Biomethanol, der Luftfahrt durch unser klassenbestes SAF der 2. Generation und der Kreislaufchemie verfügen. Ich bin sehr stolz darauf, die Organisation und unseren außergewöhnlichen Pool an Talenten zu leiten, während wir dieses neue Kapitel aufschlagen, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden."

Informationen zu Enerkem

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Enerkem vermarktet seine bahnbrechende Vergasungstechnologie, mit der nicht wiederverwertbare Abfälle in Biokraftstoffe, kohlenstoffarme Kraftstoffe und zirkuläre Chemikalien für schwer abbaubare Sektoren umgewandelt werden, einschließlich nachhaltiger Flug- und Schiffskraftstoffe. Die Lösung des Unternehmens befasst sich sowohl mit den Herausforderungen der Abfallwirtschaft als auch mit der Abhängigkeit von Produkten aus fossilen Brennstoffen und trägt gleichzeitig zur Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft für eine nachhaltige, kohlenstofffreie Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.enerkem.com

