Enfinity Global et CarVal Investors signent une facilité de prêt de 300 millions de dollars

NEW YORK et MIAMI, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ -- CarVal Investors, un gestionnaire mondial d'investissements alternatifs établi, et Enfinity Global Inc, une plateforme d'énergies renouvelables et de services, ont conclu une facilité de prêt de 300 millions de dollars pour financer le développement des trois gigawatts de projets d'énergie renouvelable d'Enfinity.

L'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) estime qu'un investissement de 131 000 milliards de dollars sera nécessaire pour parvenir à zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Cela permettrait de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5ºC.

Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir CarVal comme partenaire dans notre parcours. Ensemble, nous avons conçu une facilité de 300 millions de dollars qui aligne les directives d'investissement durable sur les capacités d'exécution nécessaires pour être un leader de l'économie nette zéro carbone. »

« Nous sommes ravis de soutenir la croissance d'Enfinity Global et de tirer parti de notre expertise combinée », a déclaré Jonathan Hunt, directeur général de CarVal Investors.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une plateforme mondiale de solutions d'énergie renouvelable axée sur la valorisation, le financement, la construction, l'exploitation et la possession d'actifs dans les énergies renouvelables. Disposant de bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, l'entreprise développe des solutions énergétiques pour aider à atteindre la neutralité carbone et permettre une transition durable vers une économie sans carbone dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Enfinity Global, consultez le site www.enfinity.global .

À propos de CarVal Investors

CarVal Investors est un gestionnaire mondial d'investissements alternatifs établi qui se concentre sur les actifs à forte intensité de crédit et les déficiences du marché. Depuis 1987, l'équipe de CarVal a navigué à travers des cycles de marché du crédit en constante évolution, investissant de manière opportuniste 128 milliards de dollars dans 5 525 transactions dans 82 pays. Aujourd'hui, CarVal Investors gère environ 10 milliards de dollars d'actifs sous forme de titres de sociétés, de portefeuilles de prêts, de crédits structurés et d'actifs durables. www.carvalinvestors.com .

