Enfinity Global supera los 500 MW de capacidad solar operativa en Italia

MILÁN, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, compañía líder en energías renovables, ha alcanzado 535 MW de capacidad solar operativa en Italia en solo tres años, un hito que confirma la capacidad de la compañía para desplegar rápidamente nueva capacidad energética y responder a la creciente demanda eléctrica del país.

Enfinity Global Solar PV Power Plant in Italy

Las 18 plantas solares fotovoltaicas operativas de Enfinity en Italia, ubicadas en las regiones de Lacio y Emilia-Romaña, generarán previsiblemente cerca de 1 TWh de energía renovable al año, evitando la emisión anual de 290.904 toneladas de CO₂e. Esta producción equivale al consumo eléctrico anual de aproximadamente 350.000 hogares italianos.

"Alcanzar 535 MW en operación es un hito importante porque demuestra nuestra capacidad para desplegar infraestructura energética al servicio del país, generando valor, empleo y beneficios económicos locales. Cada megavatio que entra en operación contribuye a reforzar la seguridad energética de Italia, a apoyar la competitividad de su sistema productivo y a avanzar en los objetivos de descarbonización," afirmó Alessandro Ceschiat, Director General para Italia de Enfinity Global.

"Este logro ha sido posible gracias al compromiso de nuestro equipo en Italia y Europa y a la colaboración de socios industriales, financieros e institucionales que comparten nuestra visión. Es un esfuerzo de equipo que sigue transformando proyectos ambiciosos en activos operativos al servicio del sistema energético italiano," afirmó Maria Diez, Directora General de Operaciones en Europa de Enfinity Global.

Según datos de Elemens, Enfinity es actualmente el segundo mayor operador en Italia por capacidad solar autorizada, tras haber superado el umbral de 1 GW. La compañía también está reforzando su presencia en almacenamiento de energía, con aproximadamente 600 MW de BESS autorizados. Estas cifras forman parte de una cartera total de 9,1 GW.

El crecimiento de la cartera italiana se apoya en una sólida experiencia en estructuración de capital y financiación de proyectos, lo que ha permitido a la compañía atraer más de 1.000 millones de euros de inversión para la cartera.

Sobre Enfinity Global

Enfinity Global Inc. es una compañía estadounidense líder en el sector energético creada en 2019, que presta servicios energéticos para ayudar a clientes corporativos, industriales e institucionales a responder al rápido crecimiento de su demanda eléctrica y a sus necesidades de electricidad 24/7 con rapidez y eficiencia. La compañía es propietaria de una cartera de 39,6 GW de proyectos de producción y almacenamiento de energía renovable, que incluye 1,2 GW de activos en operación y 1,6 GW en construcción, así como proyectos en desarrollo en mercados clave. Con sede en Estados Unidos y oficinas en Europa, Japón e India, Enfinity Global cuenta con más de 400 empleados.