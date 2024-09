EnGeneIC choisit le CDMO mondial BioCina pour promouvoir son traitement révolutionnaire contre le cancer

ADÉLAÏDE, Australie-Méridionale, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BioCina Pty Ltd, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, a annoncé un nouveau partenariat avec le développeur de médicaments EnGeneIC Pty Ltd, pour un projet comprenant le transfert de technologie, la mise à l'échelle du processus et la fabrication par lots selon les BPF des nanocellules « EnGeneIC Dream Vector » (EDV™) exclusives d'EnGeneIC.

La mission d'EnGeneIC est de transformer le traitement du cancer par une cyto-immunothérapie ciblée en développant des conjugués de médicaments anticorps-nanocellules (ANDC) à l'aide de sa plateforme EDV™, qui utilise des « nanocellules » non vivantes ciblées par des anticorps pour délivrer des charges utiles cytotoxiques directement dans les cellules tumorales. Les ANDC permettent d'utiliser des médicaments chimiothérapeutiques très puissants encapsulés dans des nanocellules, réduisant ainsi la toxicité systémique, tout en offrant un nouveau moyen de traiter les cancers résistants aux médicaments et de stimuler une puissante réponse immunitaire anticancéreuse. Cette double approche vise à mettre au point des traitements plus sûrs et plus ciblés, avec moins d'effets secondaires, pour les patients qui n'ont pas d'autre choix. BioCina fournira un ensemble de services de bout en bout en vue de la fabrication clinique et commerciale d'EDV.

Mark W. Womack, CEO, BioCina, déclare : « Je suis très fier que BioCina se voie confier la promotion de la thérapie transformatrice d'EnGeneIC, qui a le potentiel d'avoir un impact profond sur des cancers jusqu'ici impossibles à traiter ».

Himanshu Brahmbhatt, cofondateur et CEO d'EnGeneIC, déclare : « Depuis plusieurs années, EnGeneIC est à la recherche d'un fabricant sous contrat cGMP pour ses thérapies anticancéreuses EDV. Le chemin a été difficile et nous ne pourrions être plus heureux de pouvoir confier notre technologie à l'équipe professionnelle de BioCina. Mark Womack et ses collègues sont remarquables en ce sens qu'ils sont réellement préoccupés par le sort des patients atteints de cancer. EnGeneIC est donc convaincue que ce partenariat permettra de mettre rapidement à la disposition des patients atteints de cancer des produits thérapeutiques à base d'EDV de qualité cGMP ».

À propos de BioCina

BioCina est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, qui propose des lignées cellulaires, des procédés, un développement analytique et une formulation de haute qualité et rentables, ainsi qu'une fabrication clinique et commerciale conforme aux normes cGMP pour les modalités microbiennes, l'ADNp et l'ARNm. Le premier site de BioCina à Adélaïde, en Australie-Méridionale, a une riche histoire de développement et de fabrication de substances médicamenteuses cliniques et commerciales, soutenue par la plupart des PME critiques qui ont une ancienneté moyenne de plus de 15 ans sur le site. BioCina s'enorgueillit d'une qualité exceptionnelle, ayant passé avec succès les inspections réglementaires de la FDA américaine, de l'EMA, de la TGA et de Santé Canada. Grâce à son partenariat avec NovaCina, BioCina offre à ses clients une solution de remplissage et de finition de la plus haute qualité. BioCina est fière d'avoir des clients dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L'Australie offre l'une des incitations fiscales les plus attrayantes au monde (jusqu'à 48,5 % de remboursement en espèces) et l'un des premiers réseaux d'essais au monde, ce qui en fait une destination idéale pour les entreprises de produits biologiques qui souhaitent investir dans la mise à l'échelle et la fabrication de produits. Pour en savoir plus, consultez le site https://biocina.com.

À propos d'EnGeneIC

EnGeneIC est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur l'avancement de sa technologie propriétaire EDV™ (EnGeneIC Dream Vector) pour des applications en oncologie et en maladies infectieuses. La nanocellule EDV™ est à la base d'une plateforme de conjugué médicamenteux nanocellule anticorps de premier ordre pour administrer une gamme de charges utiles thérapeutiques - médicaments, siRNA, miRNA, adjuvants - via un anticorps ciblant la surface d'une cellule cancéreuse, avec une toxicité minimale. Pour les applications liées au cancer, la technologie EDV permet d'administrer les agents chimiothérapeutiques les plus puissants, ce qui permet de surmonter efficacement la résistance aux médicaments et de tuer les cellules tumorales, tout en stimulant simultanément le système immunitaire du patient, ce qui permet d'obtenir une réponse antitumorale puissante. EnGeneIC entre à présent dans des essais cliniques de phase IIa en Australie et aux États-Unis chez des patients atteints de cancers incurables à faible taux de survie, y compris des patients atteints de cancer du pancréas métastatique.

Contact médias

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346937/BioCina_New_Logo.jpg