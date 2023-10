Engetron lança rack DWTTA5-PLUGIN com UPS IoT modular no DCD>Connect São Paulo

No evento, Marcos Pêgo, Presidente-Executivo da empresa, apresentará palestra sobre alta disponibilidade e o papel estratégico de UPS IoT para Data Centers

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Engetron, empresa brasileira líder em fabricação de UPS IoT, anuncia o lançamento do DWTTA5-PLUGIN, rack que fornece UPS IoT trifásico modular plug-in com alta densidade de energia, disponibilidade e eficiência, atributos fundamentais para Data Centers. Com altos níveis de segurança e estabilidade, a inovação já está integrada à exclusiva tecnologia Engetron IoT, que permite acompanhamento, diagnóstico e intervenções de forma remota e em tempo real no UPS IoT. O lançamento ocorrerá durante o DCD>Connect São Paulo, um dos mais importantes eventos de tecnologia para Data Centers do mundo.

No evento, Marcos Pêgo, Presidente-Executivo da Engetron, também apresentará a palestra "Alta Disponibilidade: O papel estratégico do UPS IoT na Proposta de Valor de Data Centers", no dia 7 de novembro, às 15h30. Em sua apresentação, o executivo abordará como o UPS IoT é capaz de ampliar a confiabilidade e a disponibilidade da energia em Data Centers, além de automatizar rotinas de gestão e manutenção, otimizar a eficiência e promover a redução de custos da infraestrutura. O DCD>Connect São Paulo acontece em 7 e 8 de novembro, no Sheraton São Paulo WTC Hotel e os visitantes podem conhecer mais sobre as novidades da Engetron em estande localizado no White Space, ao lado do Main Stage – espaço onde ocorrerão as principais palestras do evento.

O DWTTA5-PLUGIN foi desenvolvido com o que há de mais moderno em disponibilidade de energia. Totalmente modular e com design plug-in hot-swap, o que possibilita a remoção ou substituição de componentes sem interromper o funcionamento do sistema de energia, o DWTTA5-PLUGIN viabiliza diversas configurações com módulos de UPS IoT e baterias. A inovação permite fácil escalabilidade da capacidade total e redundância do sistema, o que preserva o investimento inicial do cliente.

Com fator de potência 1.0, o DWTTA5-PLUGIN oferece 100% de sua capacidade em potência ativa (kVA=kW), em duas opções de configurações no rack (60kW ou 160kW), para proteger equipamentos sensíveis para ambientes de missão crítica. Durante o evento, será possível conhecer a inovação, que conta com tecnologia de três níveis e duplo processadores DSP de 32 bits, e é capaz de garantir energia constante e confiável, monitoramento abrangente de todos os circuitos e ampla autonomia de funcionamento.

"Em um ambiente no qual a confiabilidade e disponibilidade de energia são essenciais, como nos Data Centers, os UPS IoT desempenham um papel crítico na proteção de equipamentos sensíveis e na garantia de operações ininterruptas. O lançamento do DWTTA5-PLUGIN busca também mostrar ao mercado como essa tecnologia pode ser vital para a infraestrutura tecnológica dos Data Centers", explica Aluízio Ábdom, diretor comercial e de marketing da Engetron.

Os módulos do DWTTA5-PLUGIN foram projetados com tecnologia de dupla conversão, além de alto fator de potência de entrada e saída, assegurando a continuidade de energia nas mais diversas condições. Com alto rendimento, os módulos têm eficiência de até 96% em dupla conversão e até 98% em eco mode, o que ajuda a reduzir custos de energia e refrigeração. O rack oferece recursos avançados de gestão, com monitoramento em tempo real do sistema por meio de interface interativa via display touchscreen LCD de 7" central, além de display redundante em cada módulo de potência do UPS IoT.

Os visitantes do evento poderão ver de perto a integração da nova solução com o sistema Engetron IoT e os benefícios proporcionados por essa tecnologia revolucionária. Por meio do Engetron IoT, é possível configurar parâmetros de análise para monitorar os sistemas de energia de forma remota, segura e simples, realizando diagnósticos e intervenções a distância e em tempo real. Com osciloscópio virtual embarcado e aplicativo de gestão, os clientes podem acompanhar indicadores sobre eventos relacionados à rede elétrica ou à operação do UPS IoT, incluindo a localização dos dispositivos, quedas de energia, subtensão, desligamentos, entre outros. Dessa forma, podem tomar as decisões preditivas, de maneira mais ágil, evitando paralisações desnecessárias da infraestrutura da empresa.

Especialistas da Engetron estarão presentes no estande da empresa para fornecer mais detalhes aos visitantes sobre todas as inovações, bem como sobre os serviços e as formas de comercialização e contratação das soluções, incluindo locação e outsourcing de energia, que possibilitam a personalização da adoção das tecnologias de acordo com o que cada Data Center precisa em termos de escala, segurança, gestão e capital disponível para investimento.

A Engetron conta com amplo portfólio de UPS IoT e baterias para aplicações de até 6,6MVA. Para mais informações, acesse www.engetron.com.br

Anote em sua agenda: Engetron no DCD>Connect São Paulo

Quando: 7 de novembro (das 15h às 19h30) e 8 de novembro (das 9h00 às 18h)

Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel - Av. das Nações Unidas, 12559 - Brooklin Novo, São Paulo - SP

Estande da Engetron: White Space, ao lado do Main Stage – espaço onde ocorrerão as principais palestras do evento.

Palestra: 07 de novembro às 15h30 - "Alta Disponibilidade: O papel estratégico do UPS IoT na Proposta de Valor de Data Centers" - Marcos Pêgo, Presidente-Executivo da Engetron

SOBRE A ENGETRON

A Engetron é a maior fabricante nacional de UPS IoT e referência em confiabilidade e continuidade energética. Com mais de 46 anos de mercado, atua na pesquisa, desenvolvimento, fabricação, comercialização e manutenção de parques de UPS inteligentes e soluções de gerenciamento de alta tecnologia, promovendo energia ininterrupta aos clientes. Mais de 1 milhão de usuários em todo Brasil atestam a qualidade das soluções da Engetron, em segmentos como saúde, data center, call centers, indústria, financeiro, consumo e construção civil. Para mais informações sobre a empresa, acesse: mais: www.engetron.com.br.

FONTE Engetron

SOURCE Engetron