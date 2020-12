Enghouse Systems acquiert Altitude Software

L'acquisition du centre de contact portugais étend son empreinte dans les régions latines

MARKHAM, Ontario et LISBONNE, Portugal, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Altitude Software, basée à Lisbonne, au Portugal.

Avec un revenu annuel d'environ 30 millions de dollars, Altitude fournit des solutions de centres de contact omnicanal pour les petites et grandes entreprises, en se concentrant sur le segment de marché de l'externalisation des processus d'entreprise (BPO). Sa suite logicielle modulaire prend en charge tous les canaux médiatiques et dispose de solides capacités entrantes et sortantes pour les activités des centres de contact sur place et hébergés. Plus de 300 clients utilisent les produits Altitude pour gérer les fonctions de l'entreprise en temps réel, notamment le service clientèle, le service d'assistance, le recouvrement, la télévente et les enquêtes.

« Altitude étend notre présence dans les pays latins, principalement en Espagne, au Brésil, au Mexique et maintenant au Portugal, ce qui nous permet de saisir des opportunités supplémentaires sur ces marchés », a déclaré Steve Sadler, président et PDG d'Enghouse. « Nous sommes très heureux d'accueillir les clients et les employés d'Altitude à Enghouse. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Enghouse, notamment en raison des synergies entre les deux entreprises », a déclaré Alfredo Redondo, PDG d'Altitude. « Ensemble, nous nous réjouissons d'élargir notre offre de produits à nos comptes existants et nouveaux. »

À propos d'Enghouse

Enghouse est une société canadienne cotée en bourse (TSX:ENGH) qui propose des solutions logicielles d'entreprise axées sur le travail à distance, l'informatique visuelle et les communications pour les réseaux SDN de prochaine génération. La stratégie de croissance à deux volets de la société met l'accent sur la croissance interne et les acquisitions qui, à ce jour, ont été financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société est bien capitalisée, a une dette nominale à long terme et est structurée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site web de la société à l'adresse www.enghouse.com .

À propos d'Altitude

Fondée en 1993, Altitude est un fournisseur mondial de solutions omnicanales pour une clientèle bien établie. Ses solutions aident les entreprises et les organisations à unifier toutes les interactions avec les clients et à se concentrer davantage sur le client. Sa suite logicielle gère en temps réel des fonctions d'entreprise telles que le service clientèle, le service d'assistance, le recouvrement, la télévente, les enquêtes, etc. Pour plus d'informations, visitez le site www.altitude.com .

